Jandarmadan güvercin kümesine uyuşturucu operasyonu

Yayınlanma:
Bursa'nın İnegöl ilçesinde jandarma ekipleri, uyuşturucu ticareti yapıldığı belirlenen bir eve operasyon düzenledi. Yapılan aramada, uyuşturucunun bahçedeki güvercin kümesine gizlendiği öğrenildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği başarılı operasyonla, uyuşturucu zulası ortaya çıkarıldı.

İnegöl İlçe Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ve karakol ekipleri, ilçedeki bir evde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı. Toplanan istihbarat üzerine ekipler, hızlıca harekete geçerek ev sahibi G.A.’ya (36) ait adrese operasyon düzenledi.

GÜVERCİN KÜMESİNE GİZLENMİŞ

Evde yapılan detaylı aramalar sırasında, uyuşturucu maddelerin evin bahçesinde saklandığı tespit edildi. Ekipler, bahçede bulunan güvercin kümesine gizlenmiş demetler halinde Hint keneviri ele geçirdi.

Uyuşturucu maddelere el konulurken, ev sahibi G.A. jandarma tarafından gözaltına alınarak karakola götürüldü. Olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı bildirildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

