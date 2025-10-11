Son Dakika | Güney Amerika açıkları 7.8 ile sarsıldı: Tsunami uyarısı yaptılar

Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi verilerine göre Güney Amerika'nın güney ucu ile Antarktika arasında bulunan Drake Geçidi'nde 7.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yetkililer, yerin 10 kilometre derinliğinde yaşanan depremin ardından tsunami uyarısı yaptı.