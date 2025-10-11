Son Dakika | Güney Amerika açıkları 7.8 ile sarsıldı: Tsunami uyarısı yaptılar

Son Dakika | Güney Amerika açıkları 7.8 ile sarsıldı: Tsunami uyarısı yaptılar
Yayınlanma:
Güncelleme:
Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi verilerine göre Güney Amerika'nın güney ucu ile Antarktika arasında bulunan Drake Geçidi'nde 7.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yetkililer, yerin 10 kilometre derinliğinde yaşanan depremin ardından tsunami uyarısı yaptı.

Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi, Güney Amerika'nın güney ucu ile Antarktika arasında bulunan Drake Geçidi'nde 7,8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu verilerine göre deprem yüzeye çok yakın bir noktada, yerin 10 kilometre derinliğinde meydana geldi.

Depremde 121 kişiye mezar olmuştu: Kolon kesen anaokulu sahibi hakkında kırmızı bültenDepremde 121 kişiye mezar olmuştu: Kolon kesen anaokulu sahibi hakkında kırmızı bülten

TSUNAMİ UYARISI YAPILDI

Şili'de yetkililer, depremin ardından tsunami uyarısında bulundu. Hükümet tarafından yapılan açıklamada, insanlardan plajları boşaltmaları istendi.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

Meteoroloji'den 6 il için kırmızı alarm: Kuvvetli yağış ve sel için saat verildi
Hükümet 3 günlük resmi tatil kararı aldı
Hükümet 3 günlük resmi tatil kararı aldı
Sigaraya yeni zam yolda! Tarih vererek açıkladı
Sigaraya yeni zam yolda! Tarih vererek açıkladı
Merkez Bankası'ndan tarihi karar: Öyle bir para basıldı ki bir simit için 2 bin adet lazım
Fenerbahçe'de Aykut Kocaman kararı: Sadettin Saran'ın fikrini değiştirdiler
İstanbul'un bu ilçelerinde yaşayanlar karanlıkta kalabilir: BEDAŞ 'o mahalleleri' uyardı
TFF Kerem Aktürkoğlu incelemesi başlattı: Dursun Özbek açıkladı
GPT-4, iPhone, Tesla…Time son 25 yılın "en iyi icatlar" listesini yayımladı
GPT-4, iPhone, Tesla…Time son 25 yılın "en iyi icatlar" listesini yayımladı
Meteoroloji'den buz kestiren açıklama geldi: İstanbul sınırına kadar dayandı
Eski belediye başkanının orman talanına suçüstü
Dünya
ABD'den Çin'e yüzde 100 gümrük vergisi!
ABD'den Çin'e yüzde 100 gümrük vergisi!
Trump'ın Nobel'i neden alamadığı ortaya çıktı
Trump'ın Nobel'i neden alamadığı ortaya çıktı