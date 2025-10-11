Son Dakika | Güney Amerika açıkları 7.8 ile sarsıldı: Tsunami uyarısı yaptılar
Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi verilerine göre Güney Amerika'nın güney ucu ile Antarktika arasında bulunan Drake Geçidi'nde 7.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yetkililer, yerin 10 kilometre derinliğinde yaşanan depremin ardından tsunami uyarısı yaptı.
Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi, Güney Amerika'nın güney ucu ile Antarktika arasında bulunan Drake Geçidi'nde 7,8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu verilerine göre deprem yüzeye çok yakın bir noktada, yerin 10 kilometre derinliğinde meydana geldi.
TSUNAMİ UYARISI YAPILDI
Şili'de yetkililer, depremin ardından tsunami uyarısında bulundu. Hükümet tarafından yapılan açıklamada, insanlardan plajları boşaltmaları istendi.