Depremde 121 kişiye mezar olmuştu: Kolon kesen anaokulu sahibi hakkında kırmızı bülten

6 Şubat depremlerinde Hatay'ın Antakya ilçesi Odabaşı Mahallesi'nde bulunan Farklı Yaşam Rende Sitesi A ve B bloğunun yıkılması sonucu en küçüğü 5 aylık bebek olmak üzere 121 kişi yaşamını yitirdi, 10 kişi de yaralandı.

Depremde 121 kişiye mezar olmuştu. Rende Sitesi davasında yeni gelişme

8 KİŞİ HAKKINDA DAVA AÇILDI

Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı, müteahhit Fevzi Yılmaz, şantiye şefi Timur Doğan, yapı denetim firması yetkilisi Ergun Eray, betonarme proje müellifi İnal Büyükaşık, kontrol elemanı inşaat mühendisi Özcan Sökmen, zemin etüt raporu müellifi Salih Zorsu, yapı sahipleri Arif Sami Rende ve Hülya Rende hakkında "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan dava açtı.

Hatay 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ikinci duruşmaya, depremde yakınlarını kaybeden aileler ile tutuksuz sanıklar müteahhit Fevzi Yılmaz, şantiye şefi Timur Doğan, betonarme proje müellifi İnal Büyükaşık ve taraf avukatları katıldı. Diğer tutuksuz sanıklar ise duruşmaya katılmadı.

Binada anne ve babasını kaybeden Munise Balakan, babasının bina yöneticisi olduğunu belirterek, binanın altında bulunan anaokulunda kolon kesildiğine dair belgelerin bulunduğunu, bu durumun şikayet edilmesine rağmen takipsizlikle sonuçlandığını vurguladı.

"HERKES ÇOCUĞUNA SARILIYOR BİZ TOPRAĞA"

Binada yakınlarını kaybeden İnci Şenak, anaokulunda kolon kesildiğini bilmediklerini, Fevzi Yılmaz, Hülya Rende, Sami Rende'nin haberi olduğunu belirterek, "Savcılığa şikayet edildi, takipsizlik verildi. Kolon kesen kimse neden burada yok? Neredeler, yurt dışına mı kaçtılar? Müebbet alsınlar istiyoruz. Herkes çocuğuna, torununa sarılıyor, biz toprağa sarılıyoruz. Adalet istiyoruz" şeklinde konuştu.

Bir başka müşteki ise evlatları yer altındayken sorumluların serbestçe dışarıda olmasının canlarını acıttığını belirterek, "Çocuklarım dokuz gün enkaz altında kaldı. Evlatlarımın suçu neydi" diye sordu.

"ATA BEBEK İKİNCİ GÜN ÇIKARILSAYDI YAŞIYOR OLACAKTI"

Müşteki Melahat Altınkılıç ise yalnızca sanıklardan değil, çocukları enkaz altındayken yardım ulaştırmayan kamu görevlilerinden de şikayetçi olduğunu belirterek, "Ata bebek beşinci güne kadar yaşıyordu. İkinci gün yardım gelseydi kurtulacaktı. Sorumluluğu olan herkesten şikayetçiyim" dedi.

"TÜM RENDE AİLESİNE KIRMIZI BÜLTEN ÇIKARILMALI”

Depremde anne, baba ve kardeşini kaybeden Şahin Şanverdi ise şöyle konuştu:

"Babam yöneticilik yaptı. Kolon meselesinde dolayı Rende ailesine tepki gösterdi. Kreş üstünde oturan komşumuz bir hafta gece-gündüz anaokulunda inşaat çalışması sesi geldiğini, sesten uyuyamadıklarını söylüyorlardı. Savcılığa şikayet edildi, takipsizlik verildi. Milli Eğitim Bakanlığı'na ve belediyeye şikayet edildi. Raporlara göre A, B, C, D bloklarda statik hataları da mevcut. Adana Alpergün Apartmanı'nda müteahhide 865 yıl ceza verildi. Anaokulu sahibi Hülya Rende nerede? Tüm Rende ailesine kırmızı bülten çıkarılmalı" diye konuştu.

MÜTEAHHİT YILMAZ: KOLON KESMEYİ ŞİKAYET ETTİM, TAKİPSİZLİK VERİLDİ

Duruşma salonunda bulunan sanık müteahhit Fevzi Yılmaz, kolon kesilmesine dair fotoğrafların olduğunu, durumu belediye ve savcılığa şikayet ettiğini, ancak takipsizlik kararı verildiğini belirtti. Yılmaz ayrıca, yapılan toplantılarda kolon kesilmesinin gündeme geldiğini söyledi.

"'ÖLECEK İNSANLAR GELİN BUNU DENETLEYİN' DİYOR"

Müteahhit Fevzi Yılmaz'ın avukatı müvekkili Yılmaz'ın belediye ve savcılığa başvuru yaptığını, konuyu site sakinlerine söylediğinin altını çizerek, devamla şunları aktardı:

"Site sakinlerine neden söylemediğine dair soru soruldu. Müvekkilim bazı site sakinlerinden imza topluyor ve yeniden belediyeye şikayet ediyor. Kendi binasını şikayet eden tek insandır. 'Ölecek insanlar gelin bunu denetleyin' diyor. Benim müvekkilim fırıncılık gibi başka meslek yapabilir. Bu onun müteahhit olmasına engel değil. Müteahhit finansı sağlar, binayı bitirmek için işin uzmanlarıyla çalışır."

"BELEDİYE MİMARI VE ZABITA DA DOSYAYA KATILSIN"

Müşteki avukatı Gizem Yalçın, anaokuluna yapılan müdahalenin tespit edildiğini, belediye ve savcılığa şikayet olduğunu hatırlatarak, o dönem şikayet üzerine belediye adına binaya bakan mimar ve zabıta görevlisinin de dosyaya katılması gerektiğini vurguladı. Avukat Yalçın, Hülya Rende'nin bu işlemi bilinçli yaptığı, ortada fiili kast olduğuna dikkat çekti.

HÜLYA RENDE HAKKINDA KIRMIZI BÜLTEN

Mahkeme heyeti, tutuksuz sanıklardan Hülya Rende hakkında tutuklamaya yönelik kırmızı bülten çıkarılmasına, sanıkların adli kontrol hükümlerinin kaldırılması yönündeki taleplerinin reddine ve duruşmalardan bağışık tutulma taleplerinin ise şu aşamada reddine karar verdi. Yeni bilirkişi raporunun ise tanık beyanlarının ardından değerlendirileceği belirtildi. Bir sonraki duruşma 20 Şubat 20226 tarihinde görülecek.