Ticari araç uyuşturucu deposu çıktı

Batman'da polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, haff ticari araca gizlenmiş 20 kilo 400 gram skunk ele geçirildi.

Batman'da polis ekiplerinin uyuşturucuyla mücadelesi devam ediyor. Kentte, Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından denetim gerçekleştirildi.

TİCARİ ARACI UYUŞTURUCU DEPOSUNA ÇEVİRMİŞLER

Yapılan çalışmalar sonucunda kent girişinde durdurulan 1 hafif ticari araçta yapılan aramada, 20 kilo 400 gram skunk, 2 uzun namlulu tüfek şarjörü ve 153 fişek ele geçirildi.

SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan araç sürücüsü emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

