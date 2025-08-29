Otobüs şoförü hastalanan yaşlı kadını hastaneye yetiştirdi!

Aydın’da Batı Gazi Bulvarı'nda meydana gelen olayda, özel halk otobüsünde seyahat etmekte olan 77 yaşındaki Ayşe Aksoy, aniden baygınlık geçirdi. Yolcuların uyarılarının ardından güzergahı değiştiren otobüs şoförü Mevlüt Akbudak, aracını Aydın Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne götürdü. Yaşlı kadın sağlık ekiplerine teslim edilirken o anlar otobüsün güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Tedavi altına alınan Aksoy’un durumunun iyi olduğu öğrenildi.

“İNSANLIK GÖREVİMİ YERİNE GETİRDİM”

Yolcunun araç hareket halinde rahatsızlandığını ifade eden Akbudak, "Yaklaşık 6 yıldır bu durakta hizmet vermekteyim. Vatandaşlarımızın sağlığı bizim için önemli. Otogar istikametine devam ederken bir kadının rahatsızlandığı söylendi. Hemen dönüp, hastaneye yetiştirdim. Bu sırada diğer yolcular, rahatsızlanan yolcuyu ayakta tutmaya çalışırken bir yandan da bağırıyorlardı. Ambulans çağırmamı istediler ama ben bunun yerine yolcumuzu çok kısa sürede hastaneye götürdüm. İnsanlık görevimi yerine getirdim" ifadelerini kullandı.

“HER YOLCU İNİNCEYE KADAR BİZE EMANETTİR”

Efeler Şehiriçi Özel Halk Otobüsü Kooperatifi Başkan Vekili Basri Yaman ise "Hastaneye yetiştirilen yolcumuzun sağlık durumunun iyi olduğunu öğrendik ve bu habere çok sevindik. Aracımıza binen her yolcu ininceye kadar bize emanettir. Vatandaşlarımız güvenle yolculuk yapabilir” sözlerini sarf etti.

