Otobüs şoförü hastalanan yaşlı kadını hastaneye yetiştirdi!

Otobüs şoförü hastalanan yaşlı kadını hastaneye yetiştirdi!
Yayınlanma:
Aydın’da özel halk otobüsü şoförü Mevlüt Akbudak (38), otobüste hastalanan Ayşe Aksoy’u güzergahı değiştirerek hastaneye yetiştirdi. O dakikalar, otobüsün güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Aydın’da Batı Gazi Bulvarı'nda meydana gelen olayda, özel halk otobüsünde seyahat etmekte olan 77 yaşındaki Ayşe Aksoy, aniden baygınlık geçirdi. Yolcuların uyarılarının ardından güzergahı değiştiren otobüs şoförü Mevlüt Akbudak, aracını Aydın Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne götürdü. Yaşlı kadın sağlık ekiplerine teslim edilirken o anlar otobüsün güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Tedavi altına alınan Aksoy’un durumunun iyi olduğu öğrenildi.

otobus-soforu-rahatsizlanan-yolcuyu-has-887261-263673.jpg

“İNSANLIK GÖREVİMİ YERİNE GETİRDİM”

Yolcunun araç hareket halinde rahatsızlandığını ifade eden Akbudak, "Yaklaşık 6 yıldır bu durakta hizmet vermekteyim. Vatandaşlarımızın sağlığı bizim için önemli. Otogar istikametine devam ederken bir kadının rahatsızlandığı söylendi. Hemen dönüp, hastaneye yetiştirdim. Bu sırada diğer yolcular, rahatsızlanan yolcuyu ayakta tutmaya çalışırken bir yandan da bağırıyorlardı. Ambulans çağırmamı istediler ama ben bunun yerine yolcumuzu çok kısa sürede hastaneye götürdüm. İnsanlık görevimi yerine getirdim" ifadelerini kullandı.

otobus-soforu-rahatsizlanan-yolcuyu-has-887260-263673.jpg

“HER YOLCU İNİNCEYE KADAR BİZE EMANETTİR”

Efeler Şehiriçi Özel Halk Otobüsü Kooperatifi Başkan Vekili Basri Yaman ise "Hastaneye yetiştirilen yolcumuzun sağlık durumunun iyi olduğunu öğrendik ve bu habere çok sevindik. Aracımıza binen her yolcu ininceye kadar bize emanettir. Vatandaşlarımız güvenle yolculuk yapabilir” sözlerini sarf etti.

Samsun'daki feci kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı!Samsun'daki feci kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı!

Manisa'da feci kaza! 2 kuzen son yolculuklarına uğurlandıManisa'da feci kaza! 2 kuzen son yolculuklarına uğurlandı

Kaynak:DHA

Altın rekor kırdı İslam Memiş uyardı: Alım fırsatını kaçırmayın
17 milyonu birden serbest bırakılacak: Azerbaycan'a gönderilecekler
Azerbaycan'a gönderilecekler
17 milyonu birden serbest bırakılacak
Toplaması bedava kilosu 10 bin TL: Köylüler yaz boyu topluyor
Köylüler yaz boyu topluyor
Toplaması bedava kilosu 10 bin TL
Komandolar 7 gün 24 saat nöbete başladı
Komandolar 7 gün 24 saat nöbete başladı
Zincir market devi 68 mağazasını kapatıyor: Bir zamanlar ülkenin en büyük 1 milyoncusuydu
Zincir market devi 68 mağazasını kapatıyor
Bir zamanlar ülkenin en büyük 1 milyoncusuydu
Panathinaikos'tan skandal paylaşım
Panathinaikos'tan skandal paylaşım
7 ayda 1,5 milyon dolar kazandırdı: Bu işi yapan köşeyi dönüyor
Bu işi yapan köşeyi dönüyor
7 ayda 1,5 milyon dolar kazandı
Rahat çiftleşsinler diye 1.5 milyon liraya 'aşk tüneli' inşa edildi
Rahat çiftleşsinler diye 1.5 milyon liraya 'aşk tüneli' inşa edildi
Akın akın Trabzon'a geliyorlardı: Valizini alan kaçtı
Valizini alan kaçtı
Akın akın Trabzon'a geliyorlardı
41 yıllık kozmetik devi de iflasın eşiğinde: Konkordato ilan ettiler
Konkordato ilan ettiler
41 yıllık kozmetik devi de iflasın eşiğinde
Türkiye
Diş kliniğinde oksijen tüpü patladı: 2 kişi hastaneye kaldırıldı
Diş kliniğinde oksijen tüpü patladı: 2 kişi hastaneye kaldırıldı
DEM Parti'den hükümete sert Gazze eleştirisi: Ortada sadece bolca hamaset var
DEM Parti'den hükümete sert Gazze eleştirisi: Ortada sadece bolca hamaset var
Özgür Özel kürsüde AKP'lilerin gözüne bakarak söyledi: Maskeniz düştü
Özgür Özel kürsüde AKP'lilerin gözüne bakarak söyledi: Maskeniz düştü