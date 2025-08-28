Manisa'da feci kaza! 2 kuzen son yolculuklarına uğurlandı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde dün saat 16.00 sıralarında yaşanan feci kazada iki kuzen hayatını kaybetti. İzmir-Ankara kara yolu Derbent Mahallesi Maden Yolu Kavşağı yakınlarında, İzmir yönüne giden Enes Karanfil (18) yönetimindeki 35 T 4142 plakalı otomobil, aynı yöne seyreden Orhan E. (45) idaresindeki 08 ABA 971 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil TIR'ın altına girerek demir yığınına döndü.

Olay yerine sevk edilen sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri, otomobilde sıkışan üç kişiyi çıkardı. Sürücü Enes Karanfil ve kuzeni Emre Karanfil'in (14) olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazada ağır yaralanan Enes'in kardeşi Furkan Karanfil ise Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazanın iş dönüşü sırasında meydana geldiği öğrenildi. 2 kuzenin babalarıyla birlikte elektrik işlerinde çalıştıkları ve bakım-onarım için gittikleri Köprübaşı ilçesinden döndükleri belirtildi.

Bugün Dalbahçe Mahallesi'nde düzenlenen cenaze törenine Karanfil ailesinin yakınlarının yanı sıra Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, CHP Turgutlu İlçe Başkanı Hasan Ayma, mahalle sakinleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Cenazeler öğle vakti kılınan namazın ardından Dalbahçe Mahallesi Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

Turgutlu Devlet Hastanesi'nde hayati tehlikesi bulunduğu için Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen Furkan Karanfil'in tedavisi sürerken, kazaya karışan TIR şoförü Orhan E.'nin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.