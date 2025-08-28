Samsun'daki feci kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı!

Yayınlanma:
Samsun'un Terme ilçesinde yoldan çıkan otobüsün kamyonete branda çekenlere çarptığı kazada 2 kişi hayatını kaybetmişti. Feci kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Samsun'un Terme ilçesinde 25 Ağustos Pazartesi günü sabah saatlerinde yoldan çıkan otobüs, kamyonete branda çeken 2 kişiye çarpmıştı.

Yaralı 2 kişinin kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği kazanın yeri görüntüleri ortaya çıktı.

SAMSUN'DAKİ FECİ KAZADA 2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Samsun-Ordu karayolu Gündoğdu mevkisinde saat 08.30 sıralarında Mustafa Hakan Okul idaresindeki yolcu otobüsü, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle yoldan çıkarak, banket dışında park halindeki kamyonete branda çekmeye çalışan Aydın Yiğit ve Mehmet Yıldız’a çarptı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası Terme Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan Aydın Yiğit yapılan müdahaleye rağmen aynı gün hayatını kaybetti. Hastanede tedavisi süren Mehmet Yıldız da 27 Ağustos’ta yaşamını yitirdi.

yolcu-otobusunun-carptigi-2-kisinin-old-886031-263298.jpg

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Kazanın farklı otobüs içi kamerası daha ortaya çıktı. Otobüsün araç içi kamerasına yansıyan görüntülerde otobüsün güvenlik şeridine girip, branda çekenlere çarptığı görüldü. Yolcu otobüsünün şoförü Okul’un olaydan hemen önce muavini otobüsün arka tarafına göndermesi ise dikkat çekti.

Kazanın ardından Okul’un bir süre başını direksiyona koyduğu, yolcuların ise yardım edip Okul’a su verdiği kameraya yansıdı.

Otobüs şoförünün tutuklandığı kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

yolcu-otobusunun-carptigi-2-kisinin-old-886029-263298.jpg

yolcu-otobusunun-carptigi-2-kisinin-old-886027-263298.jpg

yolcu-otobusunun-carptigi-2-kisinin-old-886028-263298.jpg

Kaynak:DHA

