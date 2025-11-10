Osmaniye'de MEB'e '11 Kasım' tepkisi!

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 87’nci yılında tüm yurtta saygı ve özlemle anıldı.

Osmaniye’de düzenlenen 10 Kasım Atatürk’ü Anma Töreni’nde konuşan Eğitim-İş İl Başkanı Adem Yücel, Milli Eğitim Bakanlığı’nın son dönem uygulamalarını eleştirerek, “Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü, devrimlerini ve Cumhuriyet kazanımlarını itibarsızlaştırma çabalarına asla izin vermeyeceğiz” dedi.

Eğitim-İş Osmaniye Şube Başkanlığı adına çelenk sunumunun ardından konuşan Yücel, törende yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi:

29 Ekim'de Atatürk'ün yanına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafının asılmasıyla ilgili tartışmalara da vurgu yapan Yücel, “Cumhuriyetimizin 102. yılını coşkuyla kutladık. Ancak kısa bir süre önce Milli Eğitim Müdürlüklerine gönderilen talimatlarda, okullarda Atatürk posterlerinin yanına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın posterinin de asılması isteniyordu. Oysa bu ülkenin kurucu değeri Gazi Mustafa Kemal Atatürk’tür. Onun yanına yalnızca Türk bayrağı asılır; başka hiçbir posterin yeri yoktur.”

Yücel, 11 Kasım’ın “Milli Ağaçlandırma Günü” ilan edilmesine yönelik uygulamayı da eleştirerek, “10 Kasım’ın hemen ardından böyle bir kampanyanın başlatılması, Atatürk’ün anısını gölgelemeye dönük bir çabadır. Ağaç dikimi elbette değerlidir, ama bu tür etkinliklerin Orman Haftası’nda yapılması gerekir. 11 Kasım’ı özellikle seçmek, 10 Kasım’ı unutturma girişimidir” değerlendirmesinde bulundu.

LAİKLİK VURGUSU

Eğitim-İş’in laik ve kamusal eğitimi savunmaya devam edeceğini vurgulayan Yücel, sendika adına okuduğu basın açıklamasında şunları söyledi: