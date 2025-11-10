AKP'li isimden skandal 10 Kasım paylaşımı: Saygı duruşundaki yurttaşlara hakaret etti

Daha önce AKP'den milletvekilliği için yarışa giren ancak aday gösterilmeyen Ahmet Şanlı, 10 Kasım'da saatler 09.05'i gösterdiğinde hayatı durdurarak Ata'sına saygı duruşunda bulunan yurttaşları hedef aldı. Şanlı, sosyal medya hesabından, bir sokak köpeğinin fotoğrafıyla saygı duruşundaki insanların fotoğrafını bulunduğu fotoğrafın üzerine "İt aklı" yazdı. Bu ağır hakaret, kamuoyunda büyük bir tepkiyle karşılandı.

YAKIN ZAMANDA BAKAN ZİYARET ETMİŞTİ

Yurttaşlara hakaret etmekten çekinmeyen Şanlı'nın, geçtiğimiz haftalarda geçirdiği bir kalp ameliyatı sonrası hastanede Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu tarafından ziyaret edildiği ortaya çıktı.