Osmaniye’de feci olay! Şelalede kayalıkların arasına düştü

Yayınlanma:
Osmaniye’nin Amanos dağları eteklerinde bulunan Karaçay Sarısu Şelalesi bölgesinde doğa gezisine çıkan bir genç, kayalık alanda dengesini kaybederek düştü ve ayağından yaralandı.

Osmaniye’de bulunan Amanos dağları eteklerindeki Karaçay Sarısu Şelalesi bölgesinde doğa gezisi yapan bir kişi, kayalıkların bulunduğu alanda dengesini kaybetti ve düştü. Genç, kayalıkların arasında mahsur kalırken ihbar üzerine bölgeye AFAD, Osmaniye Belediyesi İtfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Mahsur kalan genç, olay yerine intikal eden ekiplerin yoğun çabaları sonucunda bulunduğu yerden sedyeye çıkarıldı.

whatsapp-image-2025-08-21-at-13-02-09.jpeg

AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI!

Kayalık alanda mahsur kalan genç, ekiplerin koordineli çalışması sonucunda bulunduğu yerden sedyeyle çıkarıldı. Daha sonra ise AFAD aracına alınan yaralı, ambulansa ulaştırıldı. İsmi öğrenilemeyen genç, kendisine yardım eden ekiplere teşekkür etti ve "Allah hepinizden razı olsun ağabey. Bizi düşünmeniz yeterli" ifadelerini kullandı.

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Motosikletin çarptığı yaşlı kadın kurtarılamadıMotosikletin çarptığı yaşlı kadın kurtarılamadı

Bu rakamları bildi: 543 milyon TL kazandıBu rakamları bildi: 543 milyon TL kazandı

whatsapp-image-2025-08-21-at-13-02-40.jpeg

whatsapp-image-2025-08-21-at-13-01-52.jpeg

Kaynak:DHA

Bankalar taşıt kredisi faizlerini güncelledi: İşte 400 bin TL'nin geri ödeme miktarı
Bankalar taşıt kredisi faizlerini güncelledi: İşte 400 bin TL'nin geri ödeme miktarı
Bu rakamları bildi: 543 milyon TL kazandı
Bu rakamları bildi: 543 milyon TL kazandı
Fenerbahçe taraftarının beklediği müjdeli haber geldi
Fenerbahçe taraftarının beklediği müjdeli haber geldi
Faizsiz 90 bin TL kredi fırtınası: Bankalar kesenin ağzını açtı
Faizsiz 90 bin TL kredi fırtınası: Bankalar kesenin ağzını açtı
En düşük maaş 47 bin lira oldu: İkramiyeler de 48 günden 50 yevmiyeye çıkarıldı
En düşük maaş 47 bin lira oldu: İkramiyeler de 48 günden 50 yevmiyeye çıkarıldı
Aziz Yıldırım’ın olay yaratan bağışı ortaya çıktı
Türk sunucuya şok suçlama: 22 yıl boyunca haksız şekilde sosyal yardım almış
Türk sunucuya şok suçlama
22 yıl boyunca haksız şekilde sosyal yardım almış
Bakanlıktan petrol kararı: Resmi Gazete'de yayımlandı
Bakanlıktan petrol kararı: Resmi Gazete'de yayımlandı
17 Ağustos 1999 depreminde ne oldu?
17 Ağustos 1999 depreminde ne oldu?
Binlerce insanın hayatını kaybettiği '17 Ağustos Marmara Depremi'nin 'sesi' oluşturuldu
Türkiye
Mardin'de neler oluyor? Aynı gün 3 kadın evlerinde ölü bulundu
Mardin'de neler oluyor? Aynı gün 3 kadın evlerinde ölü bulundu
Tartıştığı arkadaşına vahşice saldırdı: Akran zorbalığı değil cinayete teşebbüs
Tartıştığı arkadaşına vahşice saldırdı: Akran zorbalığı değil cinayete teşebbüs
5 işçi bir odada, yemekler çöpte: TOKİ şantiyesinde yaşam savaşı
5 işçi bir odada, yemekler çöpte: TOKİ şantiyesinde yaşam savaşı