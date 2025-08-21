Osmaniye’de feci olay! Şelalede kayalıkların arasına düştü

Osmaniye’de bulunan Amanos dağları eteklerindeki Karaçay Sarısu Şelalesi bölgesinde doğa gezisi yapan bir kişi, kayalıkların bulunduğu alanda dengesini kaybetti ve düştü. Genç, kayalıkların arasında mahsur kalırken ihbar üzerine bölgeye AFAD, Osmaniye Belediyesi İtfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Mahsur kalan genç, olay yerine intikal eden ekiplerin yoğun çabaları sonucunda bulunduğu yerden sedyeye çıkarıldı.

AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI!

Kayalık alanda mahsur kalan genç, ekiplerin koordineli çalışması sonucunda bulunduğu yerden sedyeyle çıkarıldı. Daha sonra ise AFAD aracına alınan yaralı, ambulansa ulaştırıldı. İsmi öğrenilemeyen genç, kendisine yardım eden ekiplere teşekkür etti ve "Allah hepinizden razı olsun ağabey. Bizi düşünmeniz yeterli" ifadelerini kullandı.

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

