Bu rakamları bildi: 543 milyon TL kazandı
Yayınlanma:
Dün gerçekleştirilen Çılgın Sayısal Loto çekilişinde tarihi ikramiye sahibini buldu. Bir talihli, tam 543 milyon TL’lik dev ikramiyenin sahibi oldu.

20 Ağustos Çarşamba günü yapılan çekilişte Loto’nun büyük ikramiyesi sahibini buldu. Talihli, 543 milyon TL'nin sahibi oldu.

Rekor ikramiyeyi kazanan numaralar, Milli Piyango Online üzerinden oynanan bir biletle doğru şekilde tahmin edildi. Şanslı oyuncunun kimliği ise henüz açıklanmadı.

Son dakika... Çılgın Sayısal Lotoda dev ikramiye sahibini buldu

NUMARALAR AÇIKLANDI

Milli Piyango Online üzerinden oynayarak 6 bilen talihli, 543 milyon 778 bin 194 TL’lik büyük ikramiyeyi kazandı. Büyük ikramiye, 5-23-24-29-33-53-14-88 numaralarına isabet etti.

sayisalloto.jpg

REKOR İKRAMİYE 756 MİLYON 28 BİN 278 TL

Türkiye şans oyunları tarihinin rekor kıran ikramiyesi, 9 Nisan 2025’te Çılgın Sayısal Loto’da sahibini bulmuştu. Milli Piyango Online üzerinden oynanan bir biletle tam 6 bilen talihli, 756 milyon 28 bin 278 TL’lik dev ikramiyenin sahibi olmuştu.

Bu tutar, Çılgın Sayısal Loto’da bugüne kadar ödenen en yüksek ikramiye olarak kayıtlara geçerken, aynı zamanda Türkiye’nin şans oyunları tarihinin tüm zamanların en büyük ikramiyesi olarak bir ilki temsil ediyor.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

