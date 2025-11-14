Ortaköy'deki iki çocuğun öldüğü gıda faciasında yeni gelişme: 3 satıcı gözaltına alındı

Ortaköy'deki iki çocuğun öldüğü gıda faciasında yeni gelişme: 3 satıcı gözaltına alındı
Yayınlanma:
Almanya'dan tatile gelen ailenin iki çocuğunun hayatını kaybettiği Ortaköy'deki gıda zehirlenmesiyle ilgili soruşturmada olaya karıştığı düşünülen lokum, kumpir ve midye satıcıları gözaltına alındı.

Almanya'dan tatil için Türkiye'ye gelen dört kişilik Böcek ailesinin iki çocuğunun gıda zehirlenmesi sonucu hayatını kaybetmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Gazeteci Dilek Yaman Demir'in haberine göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında, aileye satış yaptıkları değerlendirilen lokum, kumpir ve midye satıcısı olmak üzere üç şüpheli gözaltına alındı.

2 çocuk yaşamını yitirmişti: O işletme mühürlendi2 çocuk yaşamını yitirmişti: O işletme mühürlendi

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Kamuoyunu derinden sarsan trajik olayın ardından adli makamlar derhal harekete geçti. Başsavcılığın yürüttüğü soruşturma, zehirlenmenin kesin nedenini ve sorumlularını ortaya çıkarmayı hedefliyor. Gözaltına alınan şüphelilerin, olayın aydınlatılması için sorgulanacağı öğrenildi.

ortakoyde-facia-kumpir-ve-midye.jpg

AİLENİN SAĞLIK DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

Ortaköy'de yedikleri midye ve kumpir sonrası fenalaşarak hastaneye kaldırılan aileden acı haber gelmişti. Ailenin 3 ve 6 yaşındaki iki çocuğu, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Gıda zehirlenmesi faciasında babanın entübe edildiği, annenin ise yoğun bakımdaki tedavisinin sürdüğü bildirildi.

İki çocuk kumpir ve midye yedikten sonra öldü! İstanbul'un en lüks semtinde yaşandıİki çocuk kumpir ve midye yedikten sonra öldü! İstanbul'un en lüks semtinde yaşandı

BELEDİYE İŞ YERİNİ SÜRESİZ MÜHÜRLEMİŞTİ

Olayın kamuoyuna yansımasının hemen ardından Beşiktaş Belediyesi de idari tedbirleri devreye sokmuştu. Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, olayın yaşandığı iş yerinin "kamu sağlığı ve can güvenliğini korumak amacıyla" süresiz olarak mühürlendiği duyurulmuştu. Ayrıca, İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerinin işletmeden numuneler aldığı ve hijyen koşullarının tespiti için inceleme başlattığı belirtilmişti. Belediye, adli ve idari süreçlerin takipçisi olacağını vurguladı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Bu akşam etkili olacak! Bakanlıktan 6 il için sarı kodlu uyarı
Ayda 43 bin lira geliri olana Avrupa ülkesi oturma izni veriyor: 5 yıl sonra da vatandaş yapacak
Ayda 43 bin lira geliri olana Avrupa ülkesi oturma izni veriyor: 5 yıl sonra da vatandaş yapacak
Meteoroloji haritayı güncelledi! Yoğun kar geliyor: Bugün başlayacak
Atatürk'ün hediyesi bu bayramları kaldırdılar: Tarihe karıştı
Atatürk'ün hediyesi bu bayramları kaldırdılar: Tarihe karıştı
Ahmet Ercan'dan sıkıntılı ilçeler listesi! Buralardan ev almayın, kiraya çıkmayın!
5 bin 856 lira ceza ödememek için son üç gün
5 bin 856 lira ceza ödememek için son üç gün
İsa Karakaş emeklilere yapılacak garanti zammı açıkladı: Seyyanen zam var mı?
İsa Karakaş emeklilere yapılacak garanti zammı açıkladı: Seyyanen zam var mı?
Elektrikli araçlar ikinci el pazarını nasıl ele geçirdi?
Elektrikli araçlar ikinci el pazarını nasıl ele geçirdi?
Son Dakika | Ali Koç ve Akın Gürlek görüştü
Meteoroloji'den 3 il için daha 'kuvvetli yağış' uyarısı: Yağışlı günler geri döndü
Türkiye
Çanakkale'de feci kaza! TIR'la çarpışan traktördeki karı koca yaşamını yitirdi
Çanakkale'de feci kaza! TIR'la çarpışan traktördeki karı koca yaşamını yitirdi
Aile boyu zehirlenme: Topladıkları mantar sofrayı kabusa çevirdi
Aile boyu zehirlenme: Topladıkları mantar sofrayı kabusa çevirdi
Evinden kilolarca uyuşturucu çıktı! İfadesi pes dedirtti
Evinden kilolarca uyuşturucu çıktı! İfadesi pes dedirtti