Ortaköy'deki iki çocuğun öldüğü gıda faciasında yeni gelişme: 3 satıcı gözaltına alındı

Almanya'dan tatil için Türkiye'ye gelen dört kişilik Böcek ailesinin iki çocuğunun gıda zehirlenmesi sonucu hayatını kaybetmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Gazeteci Dilek Yaman Demir'in haberine göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında, aileye satış yaptıkları değerlendirilen lokum, kumpir ve midye satıcısı olmak üzere üç şüpheli gözaltına alındı.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Kamuoyunu derinden sarsan trajik olayın ardından adli makamlar derhal harekete geçti. Başsavcılığın yürüttüğü soruşturma, zehirlenmenin kesin nedenini ve sorumlularını ortaya çıkarmayı hedefliyor. Gözaltına alınan şüphelilerin, olayın aydınlatılması için sorgulanacağı öğrenildi.

AİLENİN SAĞLIK DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

Ortaköy'de yedikleri midye ve kumpir sonrası fenalaşarak hastaneye kaldırılan aileden acı haber gelmişti. Ailenin 3 ve 6 yaşındaki iki çocuğu, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Gıda zehirlenmesi faciasında babanın entübe edildiği, annenin ise yoğun bakımdaki tedavisinin sürdüğü bildirildi.

BELEDİYE İŞ YERİNİ SÜRESİZ MÜHÜRLEMİŞTİ

Olayın kamuoyuna yansımasının hemen ardından Beşiktaş Belediyesi de idari tedbirleri devreye sokmuştu. Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, olayın yaşandığı iş yerinin "kamu sağlığı ve can güvenliğini korumak amacıyla" süresiz olarak mühürlendiği duyurulmuştu. Ayrıca, İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerinin işletmeden numuneler aldığı ve hijyen koşullarının tespiti için inceleme başlattığı belirtilmişti. Belediye, adli ve idari süreçlerin takipçisi olacağını vurguladı.