2 çocuk yaşamını yitirmişti: O işletme mühürlendi

Almanya'dan tatil için gelen Böcek ailesinin iki çocuğunun zehirlenerek hayatını kaybetmesi üzerine, olayın yaşandığı iş yeri Beşiktaş Belediyesi tarafından süresiz olarak mühürlendi. İlçe Tarım Müdürlüğü numune alarak incelemeleri başlattı.

İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde yaşanan trajik olayın ardından Beşiktaş Belediyesi harekete geçti. Almanya'dan tatil için Türkiye'ye gelen Böcek ailesi, Ortaköy'de yedikleri yiyecek sonrası zehirlenerek hastaneye kaldırılmış, ailenin 3 ve 6 yaşındaki iki çocuğu ise tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA GELDİ

Olayla ilgili soruşturma devam ederken Beşiktaş Belediyesi'nden yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada, "Almanya’dan İstanbul’a gelen Böcek ailesinin, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldığı ve iki çocuğun hayatını kaybettiği şeklinde kamuoyuna yansıyan haberler hepimizi derinden üzmüştür" dendi. İşletmenin mühürlendiği bildirildi.

İŞ YERİ SÜRESİZ MÜHÜRLENDİ

Yapılan bildirimlerin ardından harekete geçen belediye birimleri, olayın gerçekleşmesine sebep olduğu düşünülen iş yerini “kamu sağlığı ve can güvenliğini korumak amacıyla” süresiz olarak mühürledi.

İNCELEME İÇİN NUMUNE ALINDI

Açıklamada, "İlçe Tarım Müdürlüğünce numuneler alınmış, hijyen koşullarının değerlendirilmesi ve olayın aydınlatılması için gerekli incelemeler başlatılmıştır" denildi.

Belediye, yürütülen adli ve idari süreçleri takip edeceğini ve kamu sağlığının korunması için gerekli tüm tedbirleri eksiksiz uygulayacağını taahhüt etti.

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

