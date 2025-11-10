Önce mühürlendi sonra kurşunlandı

Yayınlanma:
Küçükçekmece'de bir alışveriş merkezinde mühürlenen SPA salonu kimliği belirsiz kişiler tarafından kurşunlandı. Salonun daha önce mühürlendiği belirtildi.

İstanbul Küçükçekmece'de bir alışveriş merkezinde bulunan mühürlü SPA salonu kimliği belirsiz kişiler tarafından kurşunlandı. Olay sonrası kaçan şüphelileri yakalamak için polis ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.istanbul-kucukcekmecede-muhurlenen-sp-1009126-299335.jpg

Olay, saat 05.00 sıralarında Sefaköy'deki bir alışveriş merkezinde meydana geldi. İddiaya göre, daha önce belediye tarafından mühürlendiği öğrenilen SPA salonuna kimliği belirsiz kişiler tarafından silahla ateş açıldı.​​​​​​​

Saldırının ardından şüpheliler olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyan güvenlik görevlileri polis ekiplerine ihbarda bulundu.

istanbul-kucukcekmecede-muhurlenen-sp-1009127-299335.jpg

EKİPLER ÇALIŞMA BAŞLATTI

İş yerinin mühürlü olduğunu gören polis, belediye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen belediye ekiplerinin mühürü açmasının ardından olay yeri inceleme ekipleri SPA salonunda inceleme yaptı. Çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alan polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

