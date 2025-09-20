Ordu'da hortum paniği: Kıyıya doğru hızla ilerledi!

Karadeniz'i etkisi alan sağanak birçok kenttin altını üstüne getirdi. Ordu'da da hortum görüldü. Kentte kısa süreli paniğe neden olan hortum kıyıya gelemden etkisini kaybetti.