Ordu'da hortum paniği: Kıyıya doğru hızla ilerledi!

Yayınlanma:
Karadeniz'i etkisi alan sağanak birçok kenttin altını üstüne getirdi. Ordu'da da hortum görüldü. Kentte kısa süreli paniğe neden olan hortum kıyıya gelemden etkisini kaybetti.

Ordu ili açıklarında, denizde meydana gelen hortum, paniğe neden oldu. Karadeniz’i etkisi altına alan sağanak Rize’de sel ve heyelanlara yol açtı, 15 aile tahliye edildi, 26 köy yolu kapandı.

Artvin Borçka’da Karagöl çevresi sular altında kalırken, Giresun’da heyelanlarda mahsur kalan 10 kişi kurtarıldı. Son olarak Ordu'da ise hortum paniği yaşandı.

orduda-denizde-hortum-olustu-923028-274258.jpg

HORTUM PANİĞE NEDEN OLDU

Olay, Ünye ilçesinin kıyı kesiminde, saat 13.00 sıralarında, yaşandı. İlçede sağanağın ardından denizde hortum oluştu.

Rize kabusu yaşıyor: Sel dağın altını oydu vadi yamacı dereye indi!Rize kabusu yaşıyor: Sel dağın altını oydu vadi yamacı dereye indi!

Çok şiddetli olacak! Valilik 'hazırlıklı olun' diyerek uyardı!Çok şiddetli olacak! Valilik 'hazırlıklı olun' diyerek uyardı!

KIYIYA DOĞRU İLERLEDİ

Sahile yaklaşık 2 kilometre mesafede görülen hortum, kıyıya doğru ilerledi ancak karaya ulaşmadan etkisini yitirdi. Çevredekiler, hortumu cep telefonlarıyla kaydedildiği ifade edildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

