Ordu merkezli siber suç operasyonuna 3 tutuklama

Ordu merkezli siber suç operasyonuna 3 tutuklama
Yayınlanma:
Ordu merkezli 6 ilde, siber suçlarla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda yakalanan 7 kişiden 3'ü tutuklandı.

Ordu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Fatsa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "Bilişim sistemine girme", "Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme" suçları kapsamında operasyon düzenlendiği belirtildi.

Batman’da yasa dışı bahis operasyonu: 5 gözaltıBatman’da yasa dışı bahis operasyonu: 5 gözaltı

EŞ ZAMANLI OPERASYON GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Açıklamada, Ordu, Antalya, Erzurum, Iğdır, Zonguldak ve Yozgat'ta 7 adreste 7 şüphelinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon yapıldığı ifade edilerek, şunlar kaydedildi:

"Operasyonda, 7 cep telefonu, 6 SIM kart, 5 USB bellek, bir laptop, 2 bilgisayar, 1 tabanca ve 14 tabanca fişeği ele geçirilmiştir. Operasyon kapsamında 7 şüpheli şahıs yakalanmış olup Y.A.E, A.B. ile S.S. adlı 3 şüpheli çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanmıştır. A.D. isimli şüpheli şahıs adli kontrolle serbest bırakılmış olup 3 şüpheli ise jandarmadaki ifadesinin ardından serbest bırakılmıştır."

Kaynak:AA

Gece yarısından itibaren başlıyor: İstanbul'un 23 ilçesinde 8 saati bulacak elektrik kesintisi
Emeklinin hesabına 32 bin lira yatırılacak: Başvuran alacak!
Emeklinin hesabına 32 bin lira yatırılacak: Başvuran alacak!
Yunanistan'dan çıktı Ankara'ya geliyor: Çok sert vuracak!
Öyle bir otomobil geliyor ki bundan ucuz "Sıfır" yok: Üstelik elektrikli
Öyle bir otomobil geliyor ki bundan ucuz "Sıfır" yok: Üstelik elektrikli
SGK uyarı yayımladı: Hizmet dökümünde bu harf varsa sigortanız yanar
Emeklinin heyecanla beklediği haberi açıkladı: Eli kulağında
13 yaşındaki çocuk ChatGPT'ye bir soru sordu dakikalar içinde gözaltına alındı
Emekli maaşına zammı 3 ay önceden açıkladı: Şartları tek tek sıraladı
İstanbulluları Meteoroloji de Valilik de uyardı: Aman dikkat!
Aman dikkat!
İstanbulluları Meteoroloji de Valilik de uyardı
Amedspor'a başkan adayı oldu: Seçim vaadi dudak uçuklattı
Türkiye
Falezlerden kurtarılan kadın gazetecilere saldırdı
Falezlerden kurtarılan kadın gazetecilere saldırdı
Gece yarısından itibaren başlıyor: İstanbul'un 23 ilçesinde 8 saati bulacak elektrik kesintisi
Gece yarısından itibaren başlıyor: İstanbul'un 23 ilçesinde 8 saati bulacak elektrik kesintisi
100 gündür tutuklu olan Aslanoğlu: Adaylık görevini Özgür Özel tebliğ etti
100 gündür tutuklu olan Aslanoğlu: Adaylık görevini Özgür Özel tebliğ etti