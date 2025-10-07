Ordu merkezli siber suç operasyonuna 3 tutuklama

Ordu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Fatsa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "Bilişim sistemine girme", "Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme" suçları kapsamında operasyon düzenlendiği belirtildi.

EŞ ZAMANLI OPERASYON GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Açıklamada, Ordu, Antalya, Erzurum, Iğdır, Zonguldak ve Yozgat'ta 7 adreste 7 şüphelinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon yapıldığı ifade edilerek, şunlar kaydedildi: