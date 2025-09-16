Operasyon korkusu mu? Bayrampaşa'da bir belediye meclis üyesi daha CHP'den istifa etti

Yayınlanma:
CHP'li belediyelere yönelik soruşturmalar devam ederken, belediye başkanlarının ardından CHP'li meclis üyeleri de art arda partilerinden istifa etmeye başladı. İstifa eden belediye meclis üyeleri, kısa bir süre sonra ise meclis çoğunluğunu sağlayamamış olan AKP'ye geçiyor. Bu durum, belediye başkanları gözaltına alınan CHP'li belediyelerde dengeleri değiştiriyor.

CHP'li belediyelere yönelik operasyonlar devam ederken, CHP'nin seçilmiş belediye başkanları da gözaltına alınarak tutuklanıyor.

Sabit ikamet sahibi olmalarına ve seçilmiş belediye başkanları olmalarına rağmen, savcıların 'kaçma şüphesi bulunuyor' diyerek tutukladığı CHP'li belediye başkanlarından çoğu yaklaşık 6 aydır haklarındaki iddianamelerin hazırlanmasını bekliyor.

Son olarak CHP'li Bayrampaşa Belediyesine operasyon düzenlendi. Belediye Başkanı Hasan Mutlu dahil 48 kişi gözaltına alındı. Mutlu'nun gözaltına alındığı gün Bayrampaşa Belediyesi önünde basın açıklaması yapan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Hasan Mutlu'nun "AKP'ye geçmezsen sana operasyon yapılacak" denilerek tehdit edildiğini açıklamıştı.

CHP'den istifa ederek AKP'ye geçmesiyle kamuoyunun tepkisini çeken Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel'in ardından CHP'li yurttaşların oylarıyla seçilen belediye meclis üyeleri de art arda CHP'den istifa ederek AKP'ye geçti.

MECLİS'TE KRİTİK DENGE

Bayrampaşa'da ise Hasan Mutlu'ya yönelik operasyonun ardından önce CHP'li meclis üyesi Murat Salman partisinden istifa etti. Sözcü TV muhabiri Muratcan Altuntoprak'ın aktardığı bilgiye göre Salman'ın ardından İbrahim Soytürk de CHP'den istifa etti.

Daha önce istifa eden iki meclis üyesiyle birlikte bu sayı 4'e çıkmış oldu. Böylece Bayrampaşa Belediye Meclisi'nde dengeler değişti.

Buna göre CHP'nin 18 üyesine karşılık 15 AKP ve MHP'li üye yer alıyor. İstifa eden üyeler de an itibarıyla 'bağımsız' durumda.

Son operasyonda gözaltına alınan Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun tutuklanıp görevden uzaklaştırılması durumunda belediyenin CHP'den AKP'ye geçebileceği belirtiliyor.

"OPERASYON KORKUSU MU?"

Özellikle Özgür Çelik'in, Hasan Mutlu'nun operasyonla tehdit edildiğini açıklamasının ardından, belediye başkanları tutuklandıktan sonra meclisteki oy dengelerini değiştirecek şekilde CHP'den istifa eden meclis üyelerinin; tehdit edilip edilmediği ise merak konusu oldu. CHP'li belediyelere yönelik artarak devam eden baskılar, "meclis üyeleri operasyonla mı tehdit ediliyor?" sorusunu akıllara getirdi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Türkiye
