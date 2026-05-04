Önce lastiklerini patlattı sonra evine girdi: Adana'da bir kişi eski çalışan tarafından öldürüldü

Adana’nın Kozan ilçesinde, bir şirkette formen olarak çalışan Alican G., evine gelen eski işçisi N.G. tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Cinayet öncesinde şüphelinin, Alican G.’nin kapısının önündeki aracın lastiklerini kestiği belirlendi.

EVİNDE KURŞUN YAĞMURUNA TUTULDU

Olay, akşam saatlerinde Şevkiye Mahallesi Adana Caddesi üzerindeki Narin Apartmanı’nda meydana geldi. İddiaya göre, bir süre önce işten ayrılan N.G., henüz bilinmeyen bir nedenle eski formeni Alican G.’nin evine gitti. İkili arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Belindeki tabancayı çıkaran N.G., Alican G.’ye ateş açarak olay yerinden kaçtı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Silah seslerini duyan Alican G.’nin kuzeni R.G.’nin yardım çığlıkları üzerine komşular durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Adrese gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, Alican G.’nin yaşamını yitirdiği tespit edildi. Adamın cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

ÖNCE LASTİKLERİ KESMİŞ

Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede dikkat çekici bir detay ortaya çıktı. Şüpheli N.G.’nin, saldırıdan hemen önce apartman önünde park halinde bulunan ve Alican G.’nin kullandığı iş yeri aracının dört lastiğini de bıçakla kestiği tespit edildi.

Saldırının ardından kaçan cinayet şüphelisi N.K. ve yanında bulunan kimliği belirsiz kişinin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı. N.K., kent merkezinde saklandığı adreste polis tarafından gözaltına alındı. İşten çıkarıldığı için Gündüz ile arasında husumet bulunduğu öne sürülen N.K., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. (DHA)

