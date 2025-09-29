OMSA Metal'de zafer işçilerin oldu! 70 günlük grev sonuç verdi

OMSA Metal'de zafer işçilerin oldu! 70 günlük grev sonuç verdi
Yayınlanma:
Kocaeli Dilovası'nda bulunan OMSA Metal Sanayi'de hukuksuzca işten çıkarılan 57 işçinin 70 günlük grevi sonuç verdi. Birleşik Metal İş Sendikası'ndan yapılan açıklamada, "OMSA Metal ile sendikamız arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı. İşten çıkarılan tüm üyelerimiz işe iade edildi" denildi.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde faaliyet gösterilen İsveç sermayeli OMSA Metal Sanayi İç ve Dış Ticaret A.Ş.'de tazminatsız şekilden işten atılan emekçilerin grevi zaferle sonuçlandı.

DİSK'e bağlı Birleşik Metal İş Sendikası ile işveren arasında yapılan görüşmede toplu iş sözleşmesi imzalanırken, işten çıkarılan 57 emekçinin tamamı işe geri alındı.

OMSA METAL'DE 57 EMEKÇİ İŞTEN ATILDI

Birleşik Metal İş'in Gebze 1 Nolu Şubesi'nin örgütlendiği OMSA Metal Sanayi İç ve Dış Ticaret A.Ş.'de işçiler, Şubat ayında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan olumlu yetki tespiti almıştı.

Ancak işveren sürece itiraz etmiş, toplu sözleşme görüşmeleri ise anlaşmazlıkla sonuçlanmıştı.

Bu süreçte baskı ve hak ihlalleri artarken, 57 işçi tazminatsız olarak işten çıkarıldı.

yeni-proje-6.jpg

İŞVEREN GERİ ADIM ATTI

İşçiler, anayasal haklarını savunmak için fabrikanın direniş başlattı. 70 gün süren grevin ardından işveren tarafı geri adım attı.

Sendika karşıtı uygulamalarıyla tepki çeken fabrika yöneticileri görevden alındı. Şirket yönetimi masaya yeniden oturdu ve bugün itibarıyla toplu iş sözleşmesi imzalandı.

fsd.jpg

Hatay'da maaşlarını alamayan işçiler vince çıktı! Yüzlerce metre yüksekten isyan ettilerHatay'da maaşlarını alamayan işçiler vince çıktı! Yüzlerce metre yüksekten isyan ettiler

İŞÇİLERİN MÜCADELESİ SONUÇ VERDİ

Anlaşmaya göre işten çıkarılan tüm üyeler 1 Ekim 2025 tarihinde işbaşı yapacak. İşe dönmek istemeyenler ise tazminatlarını alacak.

Sendika, sürece destek veren işçilere, emek ve meslek örgütlerine, siyasi partilere ve basın emekçilerine teşekkür ederek, "Bu zafer, ‘Hak verilmez, alınır!’ diyen OMSA Metal işçilerinin iradesinin eseridir" açıklamasında bulundu.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

