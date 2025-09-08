Ömer Günel’den kayyum tepkisi: Halkın partisine pranga vuramazsınız

CHP İl Başkanlığı’na kayyum olarak getirilen Gürsel Tekin’in bugün parti binasına gireceğini açıklaması üzerine, geçtiğimiz gün akşam saatlerinde CHP’li milletvekilleri ve yurttaşlar nöbete başladı. Polis ekipleri ise binayı abluka altına alarak binaya gelen yolları kapattı. Bugün ise, kayyum Gürsel Tekin biber gazı eşliğinde polis ekipleriyle birlikte CHP İstanbul İl Başkanlığı’na girdi. Polis ekipleri, binada nöbet tutan CHP’lilerin üzerine biber gazı sıkarken milletvekilleri de gazdan etkilendi.

ÖMER GÜNEL’DEN SERT TEPKİ GELDİ!

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, CHP İstanbul İl Başkanlığı’nda yaşananlar ilişkin bir açıklamada bulundu. Günel, Aydın Büyükşehir Belediyesi CHP Meclis Grubu adına yaptığı açıklamada, "Bugün İstanbul İl Başkanlığımıza yapılan hukuksuz müdahale, iktidarın tükenen ömrünün çaresizce uzatılmaya çalışılmasından başka bir şey değildir. Kayyım atamalarıyla halkın iradesini gasp edenler, şimdi de Cumhuriyet Halk Partisi’ni baskıyla, tehditle, polis kuşatmasıyla sindirmeye kalkmaktadır. Bilsinler ki; Cumhuriyet Halk Partisi, 100 yıllık onurlu tarihinde ne darbelerden ne yasaklardan ne de baskılardan yılmıştır. Bugün de yılmayacak, geri adım atmayacaktır” ifadelerini kullandı.

"HALKIN PARTİSİNE PRANGA VURAMAZSINIZ"

“İstanbul İl Başkanlığımız, milyonların iradesini temsil etmektedir. Bir avuç iktidar mensubunun, devlet gücünü kendi ikballeri uğruna kullanarak CHP’yi kuşatma altına alması, tarih önünde kara bir lekedir.” ifadelerini kullanan Günel, “Biz, CHP Aydın Büyükşehir Belediye Meclis Grubu olarak bu hukuksuzluğu reddediyoruz. İstanbul örgütümüzün yanındayız, dayanışma içindeyiz. Buradan iktidara sesleniyoruz: Halkın partisine, halkın iradesine pranga vuramazsınız. Türkiye, kayyum düzenine mahkum edilmeyecek, polis bariyerleriyle teslim alınamayacaktır.” sözlerini sarf etti.

Günel, sözlerini “Cumhuriyet Halk Partisi, örgütlü gücüyle, halkın iradesine sahip çıkarak dimdik ayaktadır. Bir kez daha altını çiziyoruz: İstanbul İl Başkanlığımız yalnız değildir! CHP yalnız değildir! Arkamızda milyonların sesi, umudu ve iradesi vardır." ifadeleriyle noktaladı.

