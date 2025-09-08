Sosyal medya paylaşımlarına 10 gözaltı

Sosyal medya paylaşımlarına 10 gözaltı
Yayınlanma:
Kayyum Gürsel Tekin'in, CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum olarak atanması ve polis eşliğinde il başkanlığı binasına girmeye çalışmasıyla ilgili sosyal medya hesaplarından paylaşım yapan 10 kişi gözaltına alındı.

Gürsel Tekin'in kayyum olarak CHP İstanbul İl Başkanlığına atanması ve il başkanlığı binasına polis eşliğinde girmesi sırasında yaşananlar ile ilgili sosyal medya hesaplarından paylaşım yapan 10 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Genel Müdürlüğü, 16'sı yurtdışı olmak üzere toplam 103 sosyal medya hesabının provokatif paylaşımlar yaptığını öne sürerek, 39 kişi hakkında işlem başlatıldığını ve 10 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. EGM tarafından yapılan duyuruda söz konusu sosyal medya kullanıcıları hakkında ”Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik” ve ”Suç İşlemeye Tahrik” suçlarından işlem başlatıldığı bildirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama şöyle:

"Emniyet Genel Müdürlüğümüzün yaptığı çalışmalar sonrasında; bazı sosyal medya hesapları üzerinden provokatif ve dezenformasyon içerikli paylaşımlar yaptığı değerlendirilen; 16’sı yurtdışı kaynaklı olmak üzere toplam 103 hesap tespit edilmiştir.

Bu kapsamda: 39 şahıs hakkında işlem başlatılmış olup 10 şahıs gözaltına alınmıştır. Diğer şüphelilerin işlemleri devam etmektedir. Emniyet Genel Müdürlüğümüzce provokatif ve dezenformasyon içerikli paylaşım yapan hesaplara yönelik tespit ve işlem çalışmalarımız kararlılıkla sürmektedir."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Rahmi Koç veda etti
Rahmi Koç veda etti
Eyvah eyvah: Osimhen'in durumu belli oldu
Eyvah eyvah: Osimhen'in durumu belli oldu
Otomobil kampanyalarında yılın son baharı
Dubai'ye gitti hayatı kaydı: 23 yaşındaki İngiliz kadın ömür boyu hapse mahkum edildi
Dubai'ye gitti hayatı kaydı: 23 yaşındaki İngiliz kadın ömür boyu hapse mahkum edildi
Luis Enrique kaza geçirdi: Ameliyata alındı
Luis Enrique kaza geçirdi: Ameliyata alındı
Aracı 2 gün otoparkta kalan sürücüye şok fatura: Arabanın anahtarını bırakınız yazaydınız
Kalbe, bağışıklığa, gözlere iyi geliyor! Kilosu 400 liradan 250 ton ürün bekleniyor
Kalbe, bağışıklığa, gözlere iyi geliyor!
Kilosu 400 liradan 250 ton ürün bekleniyor
BEDAŞ 17 ilçeyi uyardı: 8 saati bulan elektrik kesintileri yolda
Türk takımlarını yakan hakem milli maça atandı: VAR'a rağmen bildiğini okuyor
'Vatan haini'
Türkiye
'Sokak Kedisi' serbest bırakıldı
'Sokak Kedisi' serbest bırakıldı
Hatay'da kamulaştırma gerilimi: Yargı süreci beklenmeden ağaçlar söküldü
Hatay'da kamulaştırma gerilimi: Yargı süreci beklenmeden ağaçlar söküldü
Ömer Günel’den kayyum tepkisi: Halkın partisine pranga vuramazsınız
Ömer Günel’den kayyum tepkisi: Halkın partisine pranga vuramazsınız