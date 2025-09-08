Sosyal medya paylaşımlarına 10 gözaltı

Gürsel Tekin'in kayyum olarak CHP İstanbul İl Başkanlığına atanması ve il başkanlığı binasına polis eşliğinde girmesi sırasında yaşananlar ile ilgili sosyal medya hesaplarından paylaşım yapan 10 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Genel Müdürlüğü, 16'sı yurtdışı olmak üzere toplam 103 sosyal medya hesabının provokatif paylaşımlar yaptığını öne sürerek, 39 kişi hakkında işlem başlatıldığını ve 10 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. EGM tarafından yapılan duyuruda söz konusu sosyal medya kullanıcıları hakkında ”Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik” ve ”Suç İşlemeye Tahrik” suçlarından işlem başlatıldığı bildirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama şöyle:

"Emniyet Genel Müdürlüğümüzün yaptığı çalışmalar sonrasında; bazı sosyal medya hesapları üzerinden provokatif ve dezenformasyon içerikli paylaşımlar yaptığı değerlendirilen; 16’sı yurtdışı kaynaklı olmak üzere toplam 103 hesap tespit edilmiştir.

Bu kapsamda: 39 şahıs hakkında işlem başlatılmış olup 10 şahıs gözaltına alınmıştır. Diğer şüphelilerin işlemleri devam etmektedir. Emniyet Genel Müdürlüğümüzce provokatif ve dezenformasyon içerikli paylaşım yapan hesaplara yönelik tespit ve işlem çalışmalarımız kararlılıkla sürmektedir."