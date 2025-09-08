Son dakika | CHP İstanbul İl Başkanlığı binasını kapatma kararı aldı

Son dakika | CHP İstanbul İl Başkanlığı binasını kapatma kararı aldı
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi, mahkeme tarafından İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin’in polis eşliğinde girdiği, Sarıyer ilçesindeki İstanbul İl Başkanlığı Binasını kapatma kararı aldı.

Cumhuriyet Halk Partisi, Sarıyer İlçe Seçim Kurulu’na başvuru yaparak Olağanüstü İstanbul İl Kongresini yapıp, yeni İl Başkanı ve Yönetimi seçilene kadar İl Başkanı Özgür Çelik’in çalışmalarını yürüteceği yeni il başkanlığı adresini İstanbul Valiliği ve Yargıtay’a bildirdi.

Ayrıntılar geliyor...

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

