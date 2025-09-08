Yüzlerce polis CHP il binasında! Gürsel Tekin alt katta: Başkanlık makamındaki son görüntü paylaşıldı

CHP'li Turan Taşkın Özer, polis kuşatmasındaki CHP İstanbul İl binasından bir fotoğraf paylaştı. Fotoğrafta İl Başkanı Özgür Çelik ve kayyum uygulamasına karşı mücadele eden CHP üyeleri yer aldı.

CHP İstanbul İl Başkanlığı’na İstanbul 45’inci Asliye Hukuk Mahkemesi'nin tartışmalı kararıyla kayyum olarak atanan Gürsel Tekin, bugün polis koruması altında il binasına geldi.

Bina çevresi tamamen polis tarafından kuşatılırken, CHP'lilerin girişi engellendi, milletvekillerine biber gazı sıkıldı. Kayyum kararına tepki gösteren çok sayıda kişi gözaltına alındı.

CHP'li birçok isim parti İl binasında kayyuma karşı direniyor. CHP'li Turan Taşkın Özer, polis kuşatmasına karşı CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ile bir fotoğraf paylaştı.

