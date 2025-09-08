Oğuz Kaan Salıcı'dan CHP ablukasına öfke dolu sözler: İktidarın planı suya düşecektir!

Oğuz Kaan Salıcı'dan CHP ablukasına öfke dolu sözler: İktidarın planı suya düşecektir!
Yayınlanma:
CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, CHP İstanbul İl Başkanlığı binasının ve çevresinin polis tarafından çevrelenmesine tepki gösterdi. Salıcı, "Herkes bilsin ki kardeşi kardeşe kırdırmak isteyen iktidarın planı suya düşecektir" dedi.

CHP İstanbul İl Yönetimi’nin görevden alınarak yerine Gürsel Tekin’in kayyum olarak atanması, büyük krize yol açtı. Tekin’in 8 Eylül Pazartesi günü saat 12.10’da il başkanlığına gideceğini açıklaması üzerine CHP Gençlik Kolları CHP İstanbul İl Başkanlığı destek çağrısı yaptı.

Bu çağrının ardından İstanbul Valiliği, altı ilçede üç gün sürecek gösteri ve yürüyüş yasağı ilan etti. Gece saatlerinde çevik kuvvet, CHP İstanbul İl Binası’nı bariyerlerle çevreledi.

Abluka altına alınan CHP İstanbul'da bir gözaltıAbluka altına alınan CHP İstanbul'da bir gözaltı

CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, CHP İstanbul İl Başkanlığı binası ve çevresinin polis ekiplerince ablukaya alınmasına tepki gösterdi.

Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda "İstanbul İl Başkanlığı, partili yol arkadaşlarımın evidir. Herkes bilsin ki kardeşi kardeşe kırdırmak isteyen iktidarın planı suya düşecektir" ifadelerini kullandı.

Cemal Enginyurt'tan kayyum Gürsel Tekin'e: Yılların devrimcisiyim diyorsun! Yüreğin nasıl razı oldu?Cemal Enginyurt'tan kayyum Gürsel Tekin'e: Yılların devrimcisiyim diyorsun! Yüreğin nasıl razı oldu?

"İKTİDARIN PLANI SUYA DÜŞECEK"

CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, CHP İstanbul İl Başkanlığı binasının ve çevresinin polis tarafından çevrelenmesine sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.

Salıcı paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Söyleyecek çok sözüm var. Hiçbir söz, Cumhuriyet Halk Partisi’nin İstanbul İl Başkanlığı’nın ablukaya alınmasına yönelik öfkemden daha önemli değildir. İstanbul İl Başkanlığı, partili yol arkadaşlarımın evidir. Herkes bilsin ki kardeşi kardeşe kırdırmak isteyen iktidarın planı suya düşecektir. Cumhuriyet Halk Partisi kendisini de Cumhuriyet’i de ayakta tutacak kudrettedir.

oguz.jpg

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Eyvah eyvah: Osimhen'in durumu belli oldu
Eyvah eyvah: Osimhen'in durumu belli oldu
Otomobil kampanyalarında yılın son baharı
Dubai'ye gitti hayatı kaydı: 23 yaşındaki İngiliz kadın ömür boyu hapse mahkum edildi
Dubai'ye gitti hayatı kaydı: 23 yaşındaki İngiliz kadın ömür boyu hapse mahkum edildi
Luis Enrique kaza geçirdi: Ameliyata alındı
Luis Enrique kaza geçirdi: Ameliyata alındı
Aracı 2 gün otoparkta kalan sürücüye şok fatura: Arabanın anahtarını bırakınız yazaydınız
Kalbe, bağışıklığa, gözlere iyi geliyor! Kilosu 400 liradan 250 ton ürün bekleniyor
Kalbe, bağışıklığa, gözlere iyi geliyor!
Kilosu 400 liradan 250 ton ürün bekleniyor
BEDAŞ 17 ilçeyi uyardı: 8 saati bulan elektrik kesintileri yolda
Türk takımlarını yakan hakem milli maça atandı: VAR'a rağmen bildiğini okuyor
'Vatan haini'
Süper meyvede hasat zamanı: 11 bin fidandan 135 ton rekolte bekleniyor
Süper meyvede hasat zamanı
11 bin fidandan 135 ton rekolte bekleniyor
Türkiye
Özgür Özel'den İzmir'de şehit olan iki polis için taziye mesajı
Özgür Özel'den İzmir'de şehit olan iki polis için taziye mesajı
CHP'li Yavuzyılmaz: Operasyonu Erdoğan yönetiyor
CHP'li Yavuzyılmaz: Operasyonu Erdoğan yönetiyor
AKP’ye geçen Özlem Çerçioğlu Aydın’ın kurtuluşu törenine katılmadı!
AKP’ye geçen Özlem Çerçioğlu Aydın’ın kurtuluşu törenine katılmadı!