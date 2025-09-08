Oğuz Kaan Salıcı'dan CHP ablukasına öfke dolu sözler: İktidarın planı suya düşecektir!

CHP İstanbul İl Yönetimi’nin görevden alınarak yerine Gürsel Tekin’in kayyum olarak atanması, büyük krize yol açtı. Tekin’in 8 Eylül Pazartesi günü saat 12.10’da il başkanlığına gideceğini açıklaması üzerine CHP Gençlik Kolları CHP İstanbul İl Başkanlığı destek çağrısı yaptı.

Bu çağrının ardından İstanbul Valiliği, altı ilçede üç gün sürecek gösteri ve yürüyüş yasağı ilan etti. Gece saatlerinde çevik kuvvet, CHP İstanbul İl Binası’nı bariyerlerle çevreledi.

Abluka altına alınan CHP İstanbul'da bir gözaltı

CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, CHP İstanbul İl Başkanlığı binası ve çevresinin polis ekiplerince ablukaya alınmasına tepki gösterdi.

Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda "İstanbul İl Başkanlığı, partili yol arkadaşlarımın evidir. Herkes bilsin ki kardeşi kardeşe kırdırmak isteyen iktidarın planı suya düşecektir" ifadelerini kullandı.

