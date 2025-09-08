Cemal Enginyurt'tan kayyum Gürsel Tekin'e: Yılların devrimcisiyim diyorsun! Yüreğin nasıl razı oldu?

CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal ve CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, dün akşam saatlerinden bu yana polis ablukası altına alınan CHP İstanbul İl Başkanlığı dışında bekleyişini sürdüren partililerle bir araya geldi. Enginyurt, mahkeme kararı ile kayyum olarak atanan Gürsel Tekin'i sert sözler ile hedef aldı.

"İKİNCİ BİR DARBE GİRİŞİMİ"

Enginyurt, İl Başkanlığı binası önünde yaşananların ikinci bir darbe girişimi olduğunu, mahkemenin kayyum kararının sarayın talimatı olduğunu ifade etti. İmamoğlu ve tutsakların cezaevinde yaşananları seyrettiklerini ve direnişlerine destek verdiğimi ifade eden Enginyurt şöyle konuştu:

"Bu akşam ikinci bir darbe girişimi gerçekleştirilmeye çalışılıyor. Sakin olalım, dikkatli olalım. Birileri bizim taşkınlık yapmamızı istiyor. Hepsi bekliyor ki bizler bir şeyler yapalım, onlar da yarın 'mahkeme kararlarına uymadılar, sokaklara taştılar' diye bu akşamdan itibaren başladılar. Bu bir mahkeme kararı değildir. Bu sarayın talimatlı kararıdır. Bu kararı biz mahkeme kararı olarak kabul etmiyoruz ama sarayın oyununa gelmeyeceğiz. Direneceğiz, mücadele edeceğiz kazanan biz olacağız. Ekrem İmamoğlu ve tutsaklar şu an hepsi bizi cezaevlerinde seyrediyor, direnişimize destek veriyorlar.

"YILLARIN DEVRİMCİSİ, YILLARIN CHP'LİSİYİM DİYORSUN..."

Kayyum olarak atanan Gürsel Tekin'i sert sözlerle eleştiren Enginyurt, bina önünde yaşananlardan dolayı Tekin'e, "Madem yılların solcusu, yılların devrimcisi, yılların CHP'lisiyim diyorsun bu gece burada gençlerin biber gazı yemesine, Murat Çalık'ın mama ile beslenmesine yüreğin nasıl razı oldu?" sorusunu soran Enginyurt şu şekilde konuştu: