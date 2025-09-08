Abluka altına alınan CHP İstanbul'da bir gözaltı

Yayınlanma:
Dün akşam saatlerinden bu yana ekipler tarafından kayyuma karşı nöbet tutulan CHP İl Binasına yapılan ablukada avukat Muhammed Mesut Mesut Yıldız gözaltına alındı.

CHP İstanbul İl Başkanlığına mahkeme kararı ile Gürsel Tekin'in kayyum olarak atanması kararına CHP'den yoğun itirazlar yapılmaya devam ediyor. Kayyum Tekin'in pazartesi günü (bugün) il binasına geleceği açıklamasının ardından CHP genel başkan yardımcıları, CHP'li vekiller ve vatandaşlar bina önünde dün akşamdan bu yana nöbette.

EKSTRA GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

Sabah saatlerine doğru bölgeye bazılarının plakası olmadığı kamyonetlerle il binası önüne yeni barikatlar getirildi. Barikatlar araçlardan indirilirken vatandaşlar, "Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiç birimiz", "Bu daha başlangıç mücadeleye devam" sloganları attı.

Sabaha karşı yeni barikatlar getirildi: CHP İstanbul İl Başkanlığı kuşatıldıSabaha karşı yeni barikatlar getirildi: CHP İstanbul İl Başkanlığı kuşatıldı

AVUKAT GÖZALTINA ALINDI

Bina önündeki yağmur altına nöbet bir yandan, ekiplerin ablukası da diğer yandan devam ederken bir kişinin de gözaltına alındığı öğrenildi. Avukat Muhammed Mesut Yıldız, sosyal medya hesabından önce, nöbetten görüntüler paylaştı ve insanları bina önüne davet etti. Yıldız'ın bu paylaşımının ardından yine kendi hesabından yaptığı bir paylaşımda gözaltına alındığı aktarıldı.

mesut-yildiz.png

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

