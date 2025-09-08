Sabaha karşı yeni barikatlar getirildi: CHP İstanbul İl Başkanlığı kuşatıldı

CHP İstanbul İl Başkanlığına giriş ve çıkışlar polis ekipleri tarafından engellenmeye devam ederken il başkanlığının önüne yeni barikatlar getirildi.

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi kararıyla İstanbul İl yönetiminin görevden alınıp kayyum atanmasının ardından Gürsel Tekin, Pazartesi günü il başkanlığına geleceğini açıklamıştı.

YURTTAŞLAR NÖBET TUTMAYA BAŞLADI

Vatandaşlar akşam saatlerinden itibaren il başkanlığı binası önüne gidip nöbet tutmak istedi.

Bu sırada çok sayıda çevik kuvvet ekibi, il başkanlığı binasının çevresi ve önünü abluka altına alarak yurttaşların başkanlık binasına gitmesine engel olmaya çalıştı.

SABAHA KARŞI YENİ BARİKATLAR GETİRİLDİ

Sabah saatlerine doğru bölgeye bazılarının plakası olmadığı kamyonetlerle yeni barikatlar getirildi.

Barikatlar araçlardan indirilirken vatandaşlar, "Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiç birimiz", "İsyan devrim özgürlik," "Bu daha başlangıç mücadeleye devam" sloganları attı.

Bariyerlerin yerleştirildiği sırada polis ve vatandaşlar arasında kısa süreli arbede çıktı.