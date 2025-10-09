Öğretmenlere kılık kıyafet düzenlemesi: Kot pantolon, tişört yasak

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yeni genelegesiyle Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğü, öğretmenlerin okulda kot pantolon, tayt, tişört, şalvar gibi mevzuata aykırı kıyafetler giymesini yasaklayacak.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğretmenlerin kılık kıyafetleriyle ilgili hazırladığı genelgeyi il milli eğitim müdürlüklerine gönderdi.

Bu kapsamda Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğü, öğretmenlerin kot pantolon, tayt, mini etek, tişört ve şalvar gibi kıyafetlerle okula gelmesini yasaklayacak. Milli Eğitim Bakanlığı'nın genelgesiyle eğitimcilerin uzun sakal bırakması da yasaklanacak.

Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenlerin kılık kıyafetleriyle ilgili yeni bir genelge hazırladı.

Bakanlığın il milli eğitim müdürlüklerine gönderdiği genelgede, öğretmenlerin kamu görevlisi kimliğine uygun biçimde giyinmeleri gerektiği vurgulandı.

Bu kapsamda Bolu'da yapılan incelemelerde, bazı öğretmenlerin okul ortamına uygun olmayan kıyafetlerle derse girdiği tespit edildi.

Bolu İl Milli Eğitim Müdürü Fatih Öncü

Yapılan inceleme sonrası konuşan İl Müdürü Fatih Öncü öğretmenlerin kıyafet standartlarına ilişkin bir düzenleme hazırladıklarını açıkladı.

Öncü, "Kılık kıyafet konusu son yıllarda kamuoyunda sıkça eleştiri konusu oluyor. Bakanlığımızın 2025/63 sayılı genelgesinin 18 ve 19. maddeleri bu konuda net çerçeve çiziyor. Biz de buna uygun önlemler alıyoruz" dedi.

Öncü, düzenlemenin amacının yasak koymak değil, mesleğin saygınlığını güçlendirmek olduğunu vurguladı.

Söz konusu düzenlemeyle öğretmenlerin okula tayt, kot pantolon, tişört, mini etek, şalvar ve uzun sakalla gelmesinin yasaklanacağı belirtildi.

"Öğretmenlik mesleğimizin eski itibarlı konumuna dönmesi adına bu çok kıymetli bir çalışma olacak" diyen Öncü, uygulamanın kısa süre içinde yürürlüğe gireceğini belirtti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

