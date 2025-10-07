Milli Eğitim Bakanlığı'nın Gazze etkinliği 'şeriat' propagandasına dönüştü

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in imzasıyla ülke genelindeki okullarda eş zamanlı olarak 'Filistin ve Gazze' temalı etkiliği düzenlendi.

Etkinliğin İstanbul Esenyurt'taki bir okuldaki ayağında şeriat propgandasına dönüştüğü görüldü.

Filistin temalı etkinlikte 'Kelime-i Tevhid' bayrağı açılmasına tepki gösteren Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, "Okullar propaganda alanınız değildir. Öğretmenler ve öğrencilerin sahibi değilsiniz; her istediğinizi okullarda uygulayamazsınız" dedi.

OKULDA ŞERİAT PROPAGANDASI

İstanbul'un Esenyurt İlçesi'nde bulunan bir okulda düzenlenen Filistin etkinliğinde bir öğrenci tarafından iki elinde de bulunan Kelime-i Tevhid bayrağı açıldı.

Konuya ilişkin açıklama yapan Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in okulları propaganda merkezi haline getirdiğine dikkat çekerek şunları söyledi:

"Milli Eğitim Bakanlığı, 7 Ekim'i Filistin'le Farkındalık Günü ilan ederek okullara etkinlik talimatı gönderdi; ancak bu etkinlikler insani duyarlılığı geliştirmek yerine tarikat ve yandaş derneklerin propaganda alanına dönüşmüş durumda"

Birçok okulda İHH ve TÜGVA videolarının izletildiğini belirten Özbay, Esenyurt'taki görüntülere ilişkin "Bu tablo, okullarımızın hangi zihniyetin etkisinde bırakıldığını açıkça göstermektedir" dedi.

"YUSUF TEKİN'İN FİLİSTİN'E DAİR AÇIKLAMALARI SAMİMİ DEĞİL"

"Bakan Yusuf Tekin'in Filistin'e dair açıklamaları samimi değildir" diyen Özbay, AKP iktidarına şu ifadelerle tepki gösterdi:

"İktidar İsrail ile direkt ya da dolaylı yoldan ticaretini sürdürürken, İsrail'in en büyük destekçisi ABD ile işbirliğini devam ettirirken, kamuoyuna ticaret ile ilgili herhangi bir şeffaf bilgi paylaşımı yapılmazken bugün okullarda yapılan bu gösteriler, halkın gözünde sorumlulukları gizlemeye dönük bir aldatmacadır. Çocuklara ideolojik dayatma yapmaktan ve propaganda üretmekten başka bir anlam taşımamaktadır.

Okullar propaganda alanınız değildir. Öğretmenler ve öğrencilerin sahibi değilsiniz; her istediğinizi okullarda uygulayamazsınız. Biz öğretmenler, çocuklarımızın sahte törenlerle, tarikat videolarıyla ve ideolojik dayatmalarla değil; barışın, bilimin, laikliğin ve özgürlüğün değerleri ile yetişmesini istiyoruz."

"ÇOK İYİ BİLİYORSUNUZ Kİ YAPTIĞINIZ HER ETKİNLİK YALNIZCA BİR GÖSTERİ"

AKP'nin Filistin konusunda samimi olmadığını belirten Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, son olarak şöyle konuştu: