Eğitim sisteminin sonuna gelindi: Tarikatlar ve patronlar istedi

AKP, Milli Eğitim'de 9 bakan 18 kez sistem değiştirdi. 19'uncu sistem değişikliğine Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in öncülüğünde hazırlandı.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Burhan Özdemir, Türkiye'deki işsizlik ve nitelikli eleman açığına çözüm olarak 12 yıllık zorunlu eğitimin kaldırılması gerektiğini söylemiş Bakan Yusuf Tekin de iş dünyasının talebi diyerek değişikliği Bakanlığın gündemine aldı.

SONA GELİNDİ

MEB'in zorunlu eğitimde değişiklik hazırlığı yapmasını MÜSİAD'ın açıklaması ile iş dünyasının talebine bağlayan Yusuf Tekin, bu kez de vatandaşın beklentilerini gerekçe gösterdi.

AKP Grup Toplantısı öncesinde gazetecileri yanıtlayan Tekin, 4 yıllık zorunlu lise eğitiminin 2 yıla düşürülmesiyle ilgili soruya "Kamuoyunda bir talep olursa biz de ilgili birimlerimizle beraber değerlendiririz" yanıtı vermişti.

Uzun süredir tartışılan zorunlu eğitim süresini kısaltma projesini "araştırıyoruz", "rapor hazırlıyoruz", "ailelere soruyoruz" diyerek sürdüren Bakan Tekin sona geldi.

Milli Eğitim Bakanlığı, lise eğitimini kısaltmayı öngören bir raporu tamamladı. Üzerinde çalışılan 3+1 ve 2+2 sistemleri; öğrencilerin erken mesleki eğitime yönlendirilmesi ve üniversiteye gitmek isteyenlerin 12. sınıfa devam etmesini hedefliyor. Rapora ilişkin çalışmalar, ilk kabine toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunulacak.

"TARİKATLAR VE PATRONLAR İSTİYOR"

Özel, Bakan Yusuf Tekin'in 'kamuoyu istiyor' diyerek zorunlu eğitimi kısaltma açıklamasına tepki gösterdi.

Zorunlu eğitimin kısaltılmasını "çocuk işçiliğini yasallaştırmak" olarak değerlendiren Özel, "Tarikatlar ve gözü dönmüş patronların talebi" dedi.

Özel, sabah karanlığında okula giden çocukları hatırlatarak, "Kalıcı yaz saatine karşı milli mutabakat var. Bu uygulamadan vazgeçilmeli" dedi.