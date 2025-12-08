Öğrencilerin öğretmenle alay ettiği görüntüler gündem olmuştu: Bakın hangi bakanımız o liseden mezunmuş!

Yayınlanma:
Ankara'da öğrencilerin öğretmeniyle alay ettiği okulun müdürü Hüseyin İzmir, açıklamalarda bulundu. İzmir, okulun köklü bir tarihi olduğunu belirterek, "Murat Kurum, Güldal Akşit, rahmetli Metin Uca okulumuzdan mezun. Bunun dışında Ahmet Taner Kışlalı, Murat Karayalçın bu okuldan mezun. Okulumuzun böyle bir geçmişi var" açıklamasında bulundu.

Ankara'da Çankaya ilçesinde öğrencilerinin fizik öğretmeni M.C. (61) ile alay ettiği görüntüler Türkiye'de büyük yankı uyandırdı. Olayın yaşandığı Kocatepe Mimar Kemal Anadolu Lisesi'nde 'Tedx' etkinliği düzenlendi.

Okul müdürü Hüseyin İzmir olaya ilişkin açıklamalarda bulundu. İzmir, okulun sınavsız öğrenci aldığını belirterek, "Bizlerin okul olarak yürüttüğü birtakım projelerimiz var. Tedx de bu projelerin bir tanesi. Bunun dışında 2 tane Erasmus projemiz ve her sene Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu 2204'e başarıyla proje geçiren bir okuluz. İşte bu tür etkinliklerle birlikte bazı sıkıntılı olaylar da yaşadık. Ancak 70 yıllık köklü geleneği olan bir okulun böyle anılması hepimizi çok üzdü. Burada 700 kişilik bir aileyiz, bunun üstesinden geleceğiz. Bu tür etkinliklerle, çalışmalarla bunları aşacağımıza inanıyorum" diye konuştu.

MURAT KURUM DA BU LİSEDEN MEZNMUŞ

Görev yaptığı okulun köklü bir okul olduğunu söyleyen müdür İzmir, "Murat Kurum, Güldal Akşit, rahmetli Metin Uca okulumuzdan mezun. Bunun dışında Ahmet Taner Kışlalı, Murat Karayalçın bu okuldan mezun. Okulumuzun böyle bir geçmişi var. Dolayısıyla hem öğrencilerimizle hem velilerimizle hem öğretmenimizle bu olayı bir şekilde aşacağız. Bakanlığımız bu konuda bize tam destek veriyor" açıklamasında bulundu.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Öte yandan öğretmen M.C. ile alay edilmesine ilişkin sosyal medyada yer alan görüntüyle ilgili 7 öğrenci hakkındaki disiplin soruşturması sürdüğü ve soruşturmanın 10 gün içinde sonuçlanması beklendiği ifade edildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

