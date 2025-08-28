Öğrencilerin misafir hakkı kaldırıldı: Veli Ağbaba YÖK'e seslendi

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, 6 Şubat depremlerinden sonra üniversite öğrencilerine tanınan "misafir öğrenci" hakkının sessizce geri çekildiğini açıkladı.

Ağbaba, bu durumun depremzede gençleri büyük bir belirsizliğe ve mağduriyete sürüklediğini ifade etti.

Veli Ağbaba'dan Silivri'de sert sözler: FETÖ yargısından daha kötü



Ağbaba, "Ulaşımda büyük zorluklar var ve maalesef üniversitelerimizde büyük fiziki zorluklar var. Hala yıkılan, ağır hasar alan binalar yapılabilmiş değil üniversitelerimizde. Dolayısıyla bu hakkın tekrar bu yıl uzatılması lazım" dedi.

Veli Ağbaba'dan Yerlikaya'ya Tutdere tepkisi: Görevden almada çok hızlısın da atamada yavaşsın

"YÖK’TEN ACİL AÇIKLAMA BEKLİYORUZ"

Konuyla ilgili Yükseköğretim Kurulu’na (YÖK) çağrıda bulunan Veli Ağbaba, "Hayat normalleşinceye kadar üniversite öğrencilerimizin ailelerinin bulunduğu illerde, üniversitelerde misafir öğrenci olarak devam etmesi lazım" ifadelerini kullandı.

Konuya ilişkin Veli Ağbaba sosyal medya hesabından videolu paylaşımda bulundu:

Ağbaba şunları söyledi:

6 Şubat depreminden etkilenip deprem bölgesi dışındaki illere giden ailelerin çocuklarına başka üniversitelerde misafir öğrenci olarak okuma hakkı verilmişti. Depremin üzerinden 2,5 yılı aşkın bir süre geçmesine rağmen hala depremi büyük ölçüde yaşayan Hatay, Adıyaman, Maraş ve Malatya illerinde hala hayat normalleşebilmiş değil. Hala evler teslim edilmedi. Ulaşımda büyük zorluklar var ve maalesef üniversitelerimizde büyük fiziki zorluklar var. Hala yıkılan, ağır hasar alan binalar yapılabilmiş değil üniversitelerimizde. Dolayısıyla bu hakkın tekrar bu yıl uzatılması lazım. Hayat normalleşinceye kadar üniversite öğrencilerimizin ailelerinin bulunduğu illerde, üniversitelerde misafir öğrenci olarak devam etmesi lazım. Bunu YÖK Başkanına çağrımızdır. Öğrencilerimiz deprem bölgesinde, depremi yaşayan öğrencilerimizin ailelerinin çocuklarına bu hak mutlaka verilmelidir ve üniversiteler çok yakın zamanda açılacak ancak belirsizlik devam ediyor. YÖK bu konuda mutlaka hızlı bir şekilde açıklama yapmalıdır.

Deprem sonrası farklı illerde eğitimine devam eden öğrenciler, şimdi barınma ve ulaşım sorunlarıyla yeni bir belirsizliğin içine sürüklendi.

Üniversitelerine dönmekte zorlanan gençler, çözüm için yetkililerden somut adım bekliyor.