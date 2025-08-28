Öğrencilerin misafir hakkı kaldırıldı: Veli Ağbaba YÖK'e seslendi

Öğrencilerin misafir hakkı kaldırıldı: Veli Ağbaba YÖK'e seslendi
Yayınlanma:
CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, 6 Şubat depremlerinden etkilenen üniversite öğrencilerine tanınan "misafir öğrenci" hakkının sessizce kaldırılmasına sert tepki gösterdi. Ağbaba "Deprem illerinde hala barınma yok! Ulaşım yok! İmkan yok! YÖK’ten acil açıklama bekliyoruz" dedi.

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, 6 Şubat depremlerinden sonra üniversite öğrencilerine tanınan "misafir öğrenci" hakkının sessizce geri çekildiğini açıkladı.

Ağbaba, bu durumun depremzede gençleri büyük bir belirsizliğe ve mağduriyete sürüklediğini ifade etti.

Veli Ağbaba'dan Silivri'de sert sözler: FETÖ yargısından daha kötüVeli Ağbaba'dan Silivri'de sert sözler: FETÖ yargısından daha kötü


Ağbaba, "Ulaşımda büyük zorluklar var ve maalesef üniversitelerimizde büyük fiziki zorluklar var. Hala yıkılan, ağır hasar alan binalar yapılabilmiş değil üniversitelerimizde. Dolayısıyla bu hakkın tekrar bu yıl uzatılması lazım" dedi.

Veli Ağbaba'dan Yerlikaya'ya Tutdere tepkisi: Görevden almada çok hızlısın da atamada yavaşsınVeli Ağbaba'dan Yerlikaya'ya Tutdere tepkisi: Görevden almada çok hızlısın da atamada yavaşsın

"YÖK’TEN ACİL AÇIKLAMA BEKLİYORUZ"

Konuyla ilgili Yükseköğretim Kurulu’na (YÖK) çağrıda bulunan Veli Ağbaba, "Hayat normalleşinceye kadar üniversite öğrencilerimizin ailelerinin bulunduğu illerde, üniversitelerde misafir öğrenci olarak devam etmesi lazım" ifadelerini kullandı.

Konuya ilişkin Veli Ağbaba sosyal medya hesabından videolu paylaşımda bulundu:

Ağbaba şunları söyledi:

6 Şubat depreminden etkilenip deprem bölgesi dışındaki illere giden ailelerin çocuklarına başka üniversitelerde misafir öğrenci olarak okuma hakkı verilmişti. Depremin üzerinden 2,5 yılı aşkın bir süre geçmesine rağmen hala depremi büyük ölçüde yaşayan Hatay, Adıyaman, Maraş ve Malatya illerinde hala hayat normalleşebilmiş değil. Hala evler teslim edilmedi. Ulaşımda büyük zorluklar var ve maalesef üniversitelerimizde büyük fiziki zorluklar var. Hala yıkılan, ağır hasar alan binalar yapılabilmiş değil üniversitelerimizde. Dolayısıyla bu hakkın tekrar bu yıl uzatılması lazım. Hayat normalleşinceye kadar üniversite öğrencilerimizin ailelerinin bulunduğu illerde, üniversitelerde misafir öğrenci olarak devam etmesi lazım. Bunu YÖK Başkanına çağrımızdır. Öğrencilerimiz deprem bölgesinde, depremi yaşayan öğrencilerimizin ailelerinin çocuklarına bu hak mutlaka verilmelidir ve üniversiteler çok yakın zamanda açılacak ancak belirsizlik devam ediyor. YÖK bu konuda mutlaka hızlı bir şekilde açıklama yapmalıdır.

veliagbaba.jpg

Deprem sonrası farklı illerde eğitimine devam eden öğrenciler, şimdi barınma ve ulaşım sorunlarıyla yeni bir belirsizliğin içine sürüklendi.

Üniversitelerine dönmekte zorlanan gençler, çözüm için yetkililerden somut adım bekliyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Kilosu 150 TL'den 1500 kilo hasat bekliyorlar: 18 çeşit yetiştiriyorlar
Kilosu 150 TL'den 1500 kilo hasat bekliyorlar: 18 çeşit yetiştiriyorlar
Barış Alper Yılmaz'ın Türkiye'de oynayacağı takımı açıkladı
Barış Alper Yılmaz'ın Türkiye'de oynayacağı takımı açıkladı
Panathinaikos'tan skandal paylaşım
Panathinaikos'tan skandal paylaşım
7 ayda 1,5 milyon dolar kazandırdı: Bu işi yapan köşeyi dönüyor
Bu işi yapan köşeyi dönüyor
7 ayda 1,5 milyon dolar kazandı
Rahat çiftleşsinler diye 1.5 milyon liraya 'aşk tüneli' inşa edildi
Rahat çiftleşsinler diye 1.5 milyon liraya 'aşk tüneli' inşa edildi
Akın akın Trabzon'a geliyorlardı: Valizini alan kaçtı
Valizini alan kaçtı
Akın akın Trabzon'a geliyorlardı
41 yıllık kozmetik devi de iflasın eşiğinde: Konkordato ilan ettiler
Konkordato ilan ettiler
41 yıllık kozmetik devi de iflasın eşiğinde
Öyle arttı ki "Keşke altın yerine onu alsaydım" diyeceksiniz
Öyle arttı ki
"Keşke altın yerine onu alsaydım" diyeceksiniz
Benfica Fenerbahçe maçı şifresiz kanalda yayınlanacak
Fenerbahçe Benfica deplasmanında
Dev maç şifresiz kanalda
Çalışanlara müjde! 2026 yılında en az 37 gün tatil yapabileceksiniz
Türkiye
Aç kalan ayı ve yavruları muhtarın bahçesine girdi
Aç kalan ayı ve yavruları muhtarın bahçesine girdi
Edirne'de kaçakçılık operasyonu: Binlerce elektronik sigara ve cihaz ele geçirildi
Edirne'de kaçakçılık operasyonu: Binlerce elektronik sigara ve cihaz ele geçirildi
Ön tekeri rögara girip takla attı: O anlar kamerada
Ön tekeri rögara girip takla attı: O anlar kamerada