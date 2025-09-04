Öğrenci yurdu zammına ateş püskürdü: Devletin görev gençlere yük bindirmek değil

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, KYK yurt ücretlerine yapılan yüzde 40 zamma ilişkin bir açıklamada bulundu. “KYK yurt ücretlerine yapılan yüzde 40 zam ile daha okul kapısından girmeden gençlerimizin omzuna ağır bir yük bindirilmiştir” ifadelerini kullanan Tanal, ''Memur maaşını, emekli aylığını ve asgari ücreti hesaplarken TÜİK’in düşük enflasyon rakamlarını esas alan iktidar, iş gençlerin barınma hakkına gelince gerçek enflasyonun üzerinde zam yaparak adaletsiz, çelişkili ve dürüstlükten uzak bir anlayış göstermektedir" ifadelerini kullandı.

Tanal, "Gençler; okumak için, geleceğini kurmak için mücadele ederken karşısına bir de barınma engeli çıkarılmıştır.” sözlerini sarf etti.

“BU FAHİŞ ZAM DERHAL GERİ ÇEKİLMELİDİR”

Sözlerinin devamında “İktidarın, halihazırda yetersiz olan yurt sayısını artırmak yerine yatak sayısını arttırarak öğrencileri 6-8 kişilik odalara mahkum ettiği yetmezmiş gibi, öğrencilerden yurt için istenen ücret, KYK bursunun neredeyse yarısıdır.” ifadelerini kullanan Tanal, “Barınma hakkı bir lütuf değil, Anayasa’nın güvence altına aldığı temel haktır! Devletin görevi; gençlere yük bindirmek değil, onların önünü açmaktır.” dedi.

Tanal, “Gençler bu ülkenin geleceğidir. Gençlerin geleceğini borçla, zamla, barınma kaygısıyla tüketmemek için sesimizi yükseltmek, karşısında durmak gerekmektedir. Yurt ücretlerine yapılan bu fahiş zam derhal geri çekilmelidir.'' ifadelerini kullandı.

