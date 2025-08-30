Tanal'dan Fidan'a 'Filistin atkısı' tepkisi: Uyarımız üzerine takmak zorunda kaldı

Türkiye Büyük Millet Meclisi, İsrail’in Gazze’de işlediği soykırımı ve zulmü görüşmek üzere olağanüstü toplandı.

Bugün Meclis'teki Gazze oturumuna CHP'li vekil Mahmut Tanal ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan arasında gerçekleşen 'atkı' diyaloğu damgasını vurdu.

TANAL, FİDAN'IN UYARDI

Oturum esnasında Mahmut Tanal, salondaki tüm milletvekillerinin boynuna Türk ve Filistin bayrağının işlendiği atkıları takarken Hakan Fidan'ın takmadığına dikkat çekerek Fidan'a bir soru yönelterek "Neden bizlerin taktığı atkıyı siz de boynunuza takmıyorsunuz?" sorusunu yöneltti.

Bunun üzerine Fidan'ın, Mahmut Tanal'ın sorusunun ardından hemen atkıyı boynuna takıp oturuma öyle devam ettiği kaydedildi.

"TAKMAMASI SAMİMİYESİZLİKTİR"

Tanal, Fidan'ın konuşma sırasında boynunda atkı bulunmamasına sosyal medya hesabından şunları söyledi:

"Meclis Başkanı ve çalışanlar dahi Filistin bayrağı takarak dayanışma gösterirken, Dışişleri Bakanı’nın bu sembolü takmaması samimiyetsizliktir. Bu tavır, İsrail’in katliamlarını kınarken bile ikiyüzlülüğün göstergesidir. Yapılan konuşma, gerçeği yansıtmadığı gibi gayriciddidir."

"UYARIMIZ ÜZERİNE TAKMAK ZORUNDA KALDI"

Tanal, yaptığı ikinci bir paylaşımla, uyarısının ardından Fidan'ın Filistin Bayrağı takmak zorunda kaldığını şu sözlerle aktardı:

"Uyarımız üzerine Sayın Bakan, Filistin Bayrağı takmak zorunda kaldı. Bu durum, iktidarın samimiyetsizliğini bir kez daha gözler önüne sermiştir. Filistin davası göstermelik değil, sahici bir duruş gerektirir."