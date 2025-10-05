'O kareye girenler' günlerdir açıklama yapıyor! Bir lider daha açıklama yaptı

'O kareye girenler' günlerdir açıklama yapıyor! Bir lider daha açıklama yaptı
Yayınlanma:
Meclis açılış toplantısının ardından verilen resepsiyonda AKP lideri ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile aynı karede yer alan liderler peşi sıra açıklamalarına devam ediyor. O karede yer alan liderlerden Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

TBMM'nin yeni yasama açılış töreni sonrasında düzenlenen resepsiyonda CHP'nin, TİP'in, EMEP'in aralarında olmadığı muhalefet partisi genel başkanlarının Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile verdiği görüntüler tepkilere neden olmuştu.

Muhalefetin gerildiği 'o kare' için İmamoğlu'ndan da açıklama geldiMuhalefetin gerildiği 'o kare' için İmamoğlu'ndan da açıklama geldi

Özellikle sosyal medyada vatandaşlar tarafından yapılan yorumlarda yoğun eleştirilerin olmasından dolayı her partiden açıklama üzerine açıklama geldi. DEM, Gelecek, DEVA partilerinden peş peşe yapılan açıklamalarda fotoğrafa girmenin aynı yolda yürüme manasına gelmediği yönünde açıklamalar geldi.

arikankara.jpg

DEM eş başkanlarından Hatimoğulları gazeteci İrfan Aktan'a yaptığı açıklamada, “Biz bir müzakere süreci yönetiyoruz. Tüm siyasi partilerle ve devletin icra makamlarıyla görüştük. Umarım bu görüşmeler onurlu bir barışla sonuçlanacak. Bu görüşmelerimiz sürecek. Bu görüşmelerimizi sürdürdüğümüz bir dönemde oraya gitmeyi uygun gördük.” ifadelerini kullanmıştı.

DEM Parti'den Erdoğan'lı fotoğraf açıklamasıDEM Parti'den Erdoğan'lı fotoğraf açıklaması

Gelecek Partisi sözcüsü Ufuk Karcı, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yapmıştı:

  • Sayın Genel Başkanımız burada, yeni yasama yılının ülkemize ve milletimize hayırlı olması temennisini hem Sayın Cumhurbaşkanı’na, hem de orada bulunan kıymetli haziruna iletmiştir. Siyasi partilerin ayrım gözetmeksizin bir araya gelmeleri gayet doğal olup; Genel Başkanımız Sayın Ahmet Davutoğlu’nun da tıpkı diğer siyasi parti liderleri gibi hem genel başkanlarla, hem de bu şekilde bir tören esnasında Sayın Cumhurbaşkanı ile bir araya gelmiş olması gayet normaldir. Ülkemizde her alanda normalleşmenin arandığı bir süreçte bu gibi görüntüler hayra yorulmalı, altında başka bir niyet aranmamalıdır

Gelecek Partisi'nden resepsiyon açıklaması: Gayet normalGelecek Partisi'nden resepsiyon açıklaması: Gayet normal

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin partilerine yönelik eleştirilere sosyal medya platformu X'ten yanıt verdi. DEVA Partisi'nin duruşunun net olduğunu belirten Şahin, "TBMM başkanının daveti üzerine bulunulan bir ortamdaki fotoğraf karesi üzerinden farklı anlamlar çıkarmaya çalışan tüm dostlar emin olsun ki, DEVA Partisi'nin duruşu nettir.

Haksızlıklara, hukuksuzluklara, yolsuzluklara, ve hırsızlıklara karşı mücadele kararlılığımız tamdır. İktidarın yukarıda saydığımız konularda tutumunda en ufak bir olumlu değişiklik olmadığı gibi bizim de muhalefet anlayışımız da en ufak bir farklılık söz konusu olamaz. Olgularla değil, algılarla ülkeyi yönetmeye alışkın hale gelmiş iktidarın ekmeğine yağ sürecek tutum ve değerlendirmelerden herkesin kaçınması gerekir" dedi.

DEVA Partisi'nden 'resepsiyon buluşması' eleştirilerine yanıt: Hukuksuzluklara yolsuzluklara!DEVA Partisi'nden 'resepsiyon buluşması' eleştirilerine yanıt: Hukuksuzluklara yolsuzluklara!

BİR AÇIKLAMA DA SAADET PARTİSİ'NDEN GELDİ

Saadet Lideri Arıkan'da diğer partiler gibi o fotoğrafın ardından açıklama yaptı.

X hesabından kısa bir açıklamada bulunan Arıkan, "Siyasi partiler, birbirinin hasmı değil; rakibidir. Siyasette rekabet nezakete mani değildir, olmamalıdır. Demokrasi, herkesin aynı fikirde olması değil; farklı fikirlerle aynı nezaket karesinde durabilme erdemidir. Kimsenin hasmı değil, milletimizin sevdalısıyız." ifadelerini kullandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Everest'te kar fırtınası! En az bin kişi mahsur kaldı: Korku filmi gibi görüntüler geliyor
Trump'tan makarnaya ağır darbe: %107 vergi mi?
Trump'tan makarnaya ağır darbe: %107 vergi mi?
Kış lastiklerinizi hazırlayın: Tarih öne çekildi süre uzatıldı
Kış lastiklerinizi hazırlayın: Tarih öne çekildi süre uzatıldı
Kazaklar Türkiye'deki ünlü bankayı satın alıyor!
Kazaklar Türkiye'deki ünlü bankayı satın alıyor!
200 bin kişi Ordu'ya akın etti!
200 bin kişi Ordu'ya akın etti!
Fuhuşla suçlanan rapçi Diddy'nin cezası belli oldu: Dünyanın gözü bu karardaydı!
Derbi tekrarlanabilir: Yayıncı kuruluştan bomba iddia
Turist akını durmuyor: Aşırı turizm önlemlerine rağmen bu ülke yine turizm rekorları kırıyor
Turist akını durmuyor: Aşırı turizm önlemlerine rağmen bu ülke yine turizm rekorları kırıyor
7 milyonluk hata! 330 kat fazla maaş yatırdı bakın çalışanı ne yaptı?
7 milyonluk hata!
330 kat fazla maaş yatırdı, bakın çalışanı ne yaptı?
Tornacı olarak başladı 4 fabrika kurdu!
İLHAM VEREN BİR HİKAYE...
Tornacı olarak başladı 4 fabrika kurdu!
Türkiye
Son dakika | İstanbul Altın Rafinerisi'ne operasyon
Son dakika | İstanbul Altın Rafinerisi'ne operasyon
Antalya'da engelli adam yangında hayatını kaybetti
Antalya'da engelli adam yangında hayatını kaybetti
Motosiklet çarpan adam hayatını kaybetti
Motosiklet çarpan adam hayatını kaybetti