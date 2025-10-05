Muhalefetin gerildiği 'o kare' için İmamoğlu'ndan da açıklama geldi

Yayınlanma:
Cumhurbaşkanı ve AKP Lideri Erdoğan'ın Meclis'te CHP, TİP ve EMEP dışındaki muhalefet ile beraber aynı karede yer aldığı fotoğrafların ardından muhalefet cephesinde çıkan gerginliğe İmamoğlu'da açıklama yaptı.

Meclis'in yeni yasama yılı için yapılan resepsiyon, devletin zirvesini bir araya getirdi. AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın muhalefet partilerin liderleri ile yaptığı sürpriz görüşme resepsiyona damga vurdu. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da Erdoğan ile görüşen isimler arasında yer aldı. İki ismin yanı sıra YRP Lideri ve DEM'li eş başkanların da Erdoğan ile verdikleri kareler sosyal medyada hayli gündem olurken partililer arasında gerginlikte gözden kaçmamıştı.

ÖZEL TANSİYONU DÜŞÜRMEK İÇİN GÖRÜŞMELER YAPTI

CHP Lideri Özel, muhalefet cephesinde çıkan tartışmaları sönümlendirmek için o gün Erdoğan'ın yanında olan siyasi parti liderlerini tek tek telefonla aradı. Yaptığı açıklamalarda ise muhalefetin muhalefete muhalefet ettiği günlerin geride kaldığını, kendilerinin aldığı kararın kendilerini bağladığını ve bir kare ile muhalefeti eleştirmenin doğru olmadığını ifade etti.

Özel'den Babacan'a 'fotoğraf' telefonuÖzel'den Babacan'a 'fotoğraf' telefonu

BİR AÇIKLAMADA İMAMOĞLU'NDAN GELDİ

Özel'in tansiyonu düşüren açıklamalarına İmamoğlu'ndan da destek geldi.

ekran-goruntusu-2025-10-05-142211.png

İmamoğlu sosyal medya hesabından yaptığı yeni açıklamada şu ifadeleri kullandı:

  • Türkiye çok zor ve kritik bir dönemden geçiyor. Demokrasi ve hukuku ayakta tutmak için çok büyük bir mücadele veriyoruz. Millet olarak birlik ve bütünlüğümüz bizi bu mücadeleden zaferle çıkaracak. Muhalefete muhalefet etme dönemi kapanmıştır. “Kurtuluş yok tek başına” diyerek hep birlikte huzur ve berekete kavuşacağız

