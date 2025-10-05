Muhalefetin gerildiği 'o kare' için İmamoğlu'ndan da açıklama geldi

Meclis'in yeni yasama yılı için yapılan resepsiyon, devletin zirvesini bir araya getirdi. AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın muhalefet partilerin liderleri ile yaptığı sürpriz görüşme resepsiyona damga vurdu. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da Erdoğan ile görüşen isimler arasında yer aldı. İki ismin yanı sıra YRP Lideri ve DEM'li eş başkanların da Erdoğan ile verdikleri kareler sosyal medyada hayli gündem olurken partililer arasında gerginlikte gözden kaçmamıştı.

Erdoğan Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu yıllar sonra yan yana

ÖZEL TANSİYONU DÜŞÜRMEK İÇİN GÖRÜŞMELER YAPTI

CHP Lideri Özel, muhalefet cephesinde çıkan tartışmaları sönümlendirmek için o gün Erdoğan'ın yanında olan siyasi parti liderlerini tek tek telefonla aradı. Yaptığı açıklamalarda ise muhalefetin muhalefete muhalefet ettiği günlerin geride kaldığını, kendilerinin aldığı kararın kendilerini bağladığını ve bir kare ile muhalefeti eleştirmenin doğru olmadığını ifade etti.

Özel'den Babacan'a 'fotoğraf' telefonu

BİR AÇIKLAMADA İMAMOĞLU'NDAN GELDİ

Özel'in tansiyonu düşüren açıklamalarına İmamoğlu'ndan da destek geldi.

İmamoğlu sosyal medya hesabından yaptığı yeni açıklamada şu ifadeleri kullandı: