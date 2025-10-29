O binayı metro inşaatı mı yıktı? İşte ipuçları ve sorular

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 5 katlı bir bina çöktü. Enkaz altında 5 kişilik bir aile kaldı. AFAD ve İtfaiye ekiplerinin yanı sıra çevre illerden de destek ekiplerinin geldiği kurtarma çalışmaları devam ediyor. Enkaz altında dinlemelerin yapıldığı olayda, 5 kişilik ailenin kimlikleri belli oldu.

6 saat sonra 11 yaşındaki Emir'in cansız bedenine ulaşıldı. Anne ve babayı kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Son dakika | Gebze'de 5 katlı bina çöktü! Enkaz altında kalanlar var

12 YILLIK BİNA NEDEN YIKILDI, YETKİLİLER NEDEN SESSİZ?

7 katlı binanın neden yıkıldığı tartışmaları devam ederken, gazeteci Alican Uludağ, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Faciaya ilişkin yetkililerin sessiz kaldığını belirten Uludağ, her olayda afet bölgesine giden İçişleri Bakanı Ali Yerklikaya'nın neden bölgeye gitmediğini, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın neden soruşturma başlatmadığını sordu.

Son dakika | Gebze'deki 7 katlı binanın çökme anı ortaya çıktı

Uludağ, yetkililerin sessiz kalmasının nedeninin perde arkasında, binanın çökmesine yakınlardaki Eze İnşaat tarafından yürütülen metro inşaatının olduğu ve ihalesini eski Bakan Adil Karaismailoğlu döneminde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından verilmesinin olduğunu iddia etti.

Metro inşaatının, yıkılan binanın altından geçip Adliye durağına gittiğini belirten Uludağ, "Bu istasyonun Yeni Avusturya Tünel Açma Metodu ile yapıldığı vurgusu da önemli. Bu yöntem, özellikle kayalık bölgelerde tünel açmak için kullanılıyor ve riskleri yüksek. Bunun için ciddi tedbirlerin alınması gerekiyor. Arslan Apartmanı'nın yıkılmasının nedeni de yanındaki metro istasyonu inşaatı gibi görünüyor" ifadelerini kullandı.

"CHP'NİN SORUMLULUK ALANINDA OLSAYDI ÇOKTAN GÖZALTILAR YAPILMIŞTI"

Uludağ, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın metro inşaatını durdurarak, bölgede bilirkişiler eliyle inceleme yaptırması ve çökme iddialarını araştırması gerektiğini belirtti.

Ancak metro inşaatıyla ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun sessiz kaldığına dikkat çeken Uludağ, "Yalnızca Ankara'a Cumhuriyet Bayramı etkinliklerinde görüldü. Bir açıklama yapmadı. Diğer yandan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da henüz olaya ilişkin Ulaştırma Bakanlığı yetkilileri hakkında soruşturma başlatıldığını açıklamadı. Arama-kurtarmanın bağlı olduğu İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da bölgeye gitmemeyi ve açıklama yapmamayı tercih etti. Olay, CHP'nin sorumluluk alanında olsaydı, çoktan gözaltılar yapılmıştı. Ama Gebze'deki yıkımda iktidar, kendi sorumluluğu karşısında sessizliğe büründü" ifadelerine yer verdi.