Nisan karı üreticiyi vurdu: Stoklar bitiyor!

Yayınlanma:
Bitlis'te baharın ortasında etkili olan kar yağışı, geçimini hayvancılıkla sağlayan vatandaşı yem kriziyle karşı karşıya bıraktı. Sonbahardan bu yana stokladıkları yemleri tüketen besiciler, meraların karla kaplanması nedeniyle hayvanlarını beslemekte güçlük çekiyor.

Bitlis'te nisan ayında etkili olan kar yağışı ve soğuk hava, bölgedeki besicilik faaliyetlerini durma noktasına getirdi. Kış hazırlıklarını tamamlayıp baharı bekleyen yetiştiriciler, nisan karıyla birlikte hayvanlarını meraya çıkartamayınca stok kriziyle karşılaştı.

HAYVANLAR MERAYA ÇIKAMADI, AHIRLARA HAPSOLDU

Kent merkezine bağlı Yanlızçamlar köyünde hayvancılık yapan vatandaşlar, nisan ayında gelen kar yağışı nedeniyle hayvanlarını ahırda veya ahır çevresinde beslemek zorunda kaldı. Normal şartlarda meraların açılmasını bekleyen besiciler, olumsuz hava koşulları nedeniyle meraların karla kaplanması sonucu üretim takviminde aksama yaşadı.

SONBAHARDA YAPILAN STOKLAR TÜKENİYOR

Geçen yılın sonbahar mevsiminde alınan ve kış boyunca idareli kullanılan yem stokları, nisan karıyla birlikte tükenme noktasına geldi. Besiciler, ellerinde kalan yemin sadece birkaç gün daha yeteceğini ifade ediyor. Meraların kapalı kalması, ek maliyetlerle boğuşan yetiştiricinin üzerindeki ekonomik yükü daha da ağırlaştırıyor.

BESİCİLERİN GÖZÜ HAVALARIN ISINMASINDA

Yaşadıkları yem sıkıntısını dile getiren bölge halkı, hayvancılık faaliyetlerini sürdürebilmek için meraların bir an önce açılmasını bekliyor. Kar yağışının ve soğuk havanın etkisini sürdürdüğü bölgede yetiştiriciler, havaların bir an önce ısınmasını ve hayvanlarını doğal ortamda otlatabilmeyi umut ediyor. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

