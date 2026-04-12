Bitlis'te 82 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı: Vali sahaya indi

Bitlis’te dün gece etkili olan kar yağışı nedeniyle 82 köy yolu ulaşıma kapandı. Kentte kar kalınlığı 20 santimetreye kadar ulaştı. Bitlis Valisi, yürütülen karla mücadele çalışmalarını yerinde inceledi. Bitlis Valisi Ahmet Karayaka, Bitlis'in bu yıl sezon boyunca yaklaşık 9,5 metre kar yağışı aldığını açıkladı.

Bitlis'te dün gece başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle 82 köy yolu ulaşıma kapandı. Kapanan yolların açılması için İl Öze İdaresi’ne bağlı karla mücadele ekipleri çalışma başlatırken, kent merkezindeki kar kalınlığının ise 20 santimetreye kadar ulaştığı bildirildi.

SÜRÜCÜLERE UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, sürücülere buzlanma ve sise karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu. Karayolları ve belediye ekipleri de kendi sorumluluk alanındaki bölgelerde kar temizleme ve tuzlama çalışması yaptı.

VALİ SAHAYA İNDİ

Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, gün içinde beraberindeki İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Barış Soyal ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Adem Aydoğdu ile birlikte merkeze bağlı Yanlızçamlar köyünde yürütülen karla mücadele çalışmalarını yerinde inceledi.

"SEZON BOYUNCA YAKLAŞIK 9,5 METRE KAR YAĞIŞI ALDIK"

Karakaya, çocuklara oyuncak dağıttı. Ardından taziye evinde vatandaşlarla bir araya gelen Karakaya, talep ve sorunları dinledi. Burada açıklamalarda bulunan Vali Karakaya, bu yıl kış sezonunun oldukça bereketli geçtiğini ifade ederek, "Bugün yağan karla birlikte bu sezon boyunca yaklaşık 9,5 metre kar yağışı aldık. Bitlis, Türkiye’de en fazla kar yağışı alan illerin başında geliyor. İl Özel İdaresi, karayolları ve belediye ekiplerimiz çok ciddi bir performans sergiledi. Çok şükür herhangi bir kaza ve olumsuzluk yaşamadan karla mücadelenin sonuna yaklaşıyoruz" dedi.

İl Özel İdaresi’nin yürüttüğü çalışmalara da değinen Karakaya, "Yaklaşık 3 bin 650 kilometrelik yol ağımız var. Bu yolları defalarca açarak toplamda 26 bin 500 kilometre civarında karla mücadele çalışması gerçekleştirdik. Bu süreçte yaklaşık 600 bin litre akaryakıt kullanıldı. 7 ilçemizdeki 10 şantiyede, 70’in üzerinde araç ve 90’ın üzerinde personelimiz görev yaptı. Bugün 12 Nisan 2026 ve kar yağışı halen devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Kar yağışının sona ermesinin ardından köylerdeki altyapı çalışmalarına ağırlık vereceklerini belirten Karakaya, "Karla mücadeleyi tamamladıktan sonra yol, içme suyu, sulama ve parke döşeme gibi hizmetlere hız vereceğiz. Bu süreçte fedakarca görev yapan tüm ekiplerimize teşekkür ediyorum. Sağlık, güvenlik ve diğer kamu hizmetlerinde görev alan personelimize de minnettarız. Devletimizin imkanlarını vatandaşımıza ulaştırmak için çalışmalarımız sürecek." diye konuştu. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

