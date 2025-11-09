Nilüfer Belediyesi soruşturmasında yeni gelişme

Nilüfer Belediyesi soruşturmasında yeni gelişme
Yayınlanma:
Bursa'da eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem’in de aralarında bulunduğu 15 kişinin tutuklandığı ‘rüşvet’ ve ‘yolsuzluk’ soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden 2’si tutuklandı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve daha önce aralarında eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem’in de bulunduğu 15 kişinin tutuklandığı rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında yeni gelişme yaşandı.

Son dakika | Eski Nilüfer Belediye Başkanı Erdem ile 14 kişi tutuklandı!Son dakika | Eski Nilüfer Belediye Başkanı Erdem ile 14 kişi tutuklandı!

3 KİŞİ DAHA GÖZALTINA ALINMIŞTI

Soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, 10 Ekim'de 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Operasyonda CHP ilçe yönetiminde ve belediye meclisinde görev yapan F.Y., A.Ç. ve Ş.O. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden F.Y. ve Ş.O., mahkemece tutuklanırken, A.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

