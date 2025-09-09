Niğde'de feci kaza! TIR'a arkadan çarpan otomobildeki 2 kişi öldü

Niğde’nin Sazlıca mevkisinde meydana gelen trafik kazasında otomobilin TIR’a arkadan çarpması sonucu 2 kişi yaşamını yitirirken, 3 kişi de yaralandı.

Kaza, sabah saat 07.30 sıralarında Niğde-Adana kara yolunda gerçekleşti. Henüz sürücülerinin kimliği belirlenemeyen 20 APL 512 plakalı otomobil, aynı yönde seyreden 51 AR 130 plakalı TIR’a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil hurdaya dönerken, ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde araçta bulunan 2 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği, 3 kişinin ise yaralandığı belirlendi. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazada hayatını kaybedenlerin cenazeleri, incelemenin ardından morga götürüldü. TIR şoförü jandarma tarafından gözaltına alınırken, kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.