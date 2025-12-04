New York metrosunda yine aynı saldırı: Uyuyan adam ateşe verildi!

New York’ta bir metro treninde uyuyan evsiz bir adam, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin saldırısına uğrayarak ağır şekilde yaralandı. Olay, Manhattan’daki 3 numaralı metro hattında meydana geldi. Güvenlik kamerası görüntülerine göre saldırgan, kısa bir süre için vagona binerek uyuyan kurbana yaklaştı, pantolonunu ateşe verdi ve ardından hızla başka bir trene geçerek olay yerinden uzaklaştı.

Alevler içinde kalan adam ağır yanıklarla hastaneye kaldırıldı. Yetkililer, yaralı kişinin sağlık durumuna ilişkin detay paylaşmadı ancak tedavisinin sürdüğünü bildirdi. New York Polis Departmanı, saldırganın görüntülerini yayımlayarak kimliğinin belirlenmesi için halktan yardım istedi. Saldırganın koyu renk kıyafetler giydiği ve sırt çantası taşıdığı aktarıldı.

DAHA ÖNCE DE BENZER BİR OLAY YAŞANMIŞTI

New York metrosunda daha önce de benzer saldırılar gündeme gelmişti. Brooklyn’deki Coney Island-Stillwell Avenue istasyonunda, bir kadının kıyafetlerinin ateşe verilmesi sonucu hayatını kaybettiği olay uzun süre kamuoyunda tartışılmıştı. Son saldırı, şehirde toplu taşıma güvenliğine yönelik endişeleri yeniden gündeme taşıdı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.