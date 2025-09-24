Nevşehir'de okulda facia: Nefes borusuna kek kaçan 9 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi

Nevşehir'de okulda facia: Nefes borusuna kek kaçan 9 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi
Yayınlanma:
Nevşehir’in Avanos ilçesinde, okulda kek yerken nefes borusu tıkanan 9 yaşındaki çocuk kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Nevşehir’in Avanos ilçesinde 3. sınıf öğrencisi küçük bir çocuk, okulda yediği kekin nefes borusuna kaçması sonucu hayatını kaybetti.

Olay, Kalaba beldesindeki Yunus Emre İlkokulu’nda meydana geldi. 9 yaşındaki öğrenci E.S, sınıfta kek yediği sırada bir anda fenalaştı. Öğretmenlerinin durumu fark etmesi üzerine Heimlich manevrası yapıldı ve sağlık ekiplerine haber verildi.

Okula gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından E.S, Kayseri Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen küçük çocuk kurtarılamadı.

E.S’nin cenazesi Kalaba Merkez Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları içinde toprağa verildi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

