Eşine şiddet uygulayıp videoya alan şüpheli tutuklandı

Yayınlanma:
Yaklaşık üç ay önce Muş'ta eşine şiddet uyguladığı anları cep telefonuyla kaydeden ve bu görüntüleri daha sonra sosyal medya hesabından paylaşan şahıs, "özel hayatın gizliliğini ihlal etme" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, yaklaşık üç ay önce Muş il merkezinde meydana geldi. Bir şahıs, kendisini aldattığı iddiasıyla eşine şiddet uyguladı. Şüpheli, bu sırada eşinin aldatmayı itiraf ettiğini öne sürdüğü anları, kayınpederine göndermek amacıyla cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Olayın ardından eşine şiddet uygulamak suçundan gözaltına alınan kişi, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı ve hakkında uzaklaştırma kararı verildi.

Aradan geçen üç ayın ardından şüpheli, çektiği görüntüleri sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Görüntülerin kamuoyunda büyük tepki çekmesi üzerine yetkililer harekete geçti. Şahıs, yerinin tespit edilmesinin ardından Mersin ilinin Toroslar ilçesinde polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Şiddet mağduru kadının bir sığınma evinde koruma altında olduğu öğrenilirken, Mersin'de gözaltına alınan şüpheli, adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği nöbetçi mahkeme tarafından "özel hayatın gizliliğini ihlal etme" suçundan tutuklandı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

