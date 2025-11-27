Nefes borusuna jelibon kaçan 8 yaşındaki Ahmet toprağa verildi

Yayınlanma:
Teneffüste fenalaşan ve nefes borusuna jelibon kaçan 8 yaşındaki Ahmet Emiralp Polat'ın naaşı toprağa verildi.

Dün saat 13.30 sıralarında Kayseri'nin Melikgazi ilçesi İldem Cumhuriyet Mahallesi Bülent Altop İlkokulu'nda meydana gelen olayda, 2’nci sınıf öğrencisi Ahmet Emiralp Polat, teneffüste bahçede arkadaşlarıyla oynadığı sırada fenalaşıp yere yığıldı.

nefes-borusuna-jelibon-kacmisti-8-yasindaki-ahmet-topraga-verildi-2.jpg

İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan 8 yaşındaki Polat, kurtarılamadı.

Polat'ın nefes borusuna jelibon kaçtığı öğrenildi. Polat'ın cansız bedeni, otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna konuldu.

nefes-borusuna-jelibon-kacmisti-8-yasindaki-ahmet-topraga-verildi-5.jpg

Kütahya'da feci bina yangını: Felçli hasta yaşamını yitirdi eşi hastaneye kaldırıldıKütahya'da feci bina yangını: Felçli hasta yaşamını yitirdi eşi hastaneye kaldırıldı

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Ahmet Emiralp Polat'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Bünyan ilçesi Gergeme Mahallesi'ndeki camiye getirildi. Ahmet Emiralp Polat, burada kılınan namazın ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.

nefes-borusuna-jelibon-kacmisti-8-yasindaki-ahmet-topraga-verildi-4.jpg

Kaynak:DHA

