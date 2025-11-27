Nefes borusuna jelibon kaçan 8 yaşındaki Ahmet toprağa verildi
Dün saat 13.30 sıralarında Kayseri'nin Melikgazi ilçesi İldem Cumhuriyet Mahallesi Bülent Altop İlkokulu'nda meydana gelen olayda, 2’nci sınıf öğrencisi Ahmet Emiralp Polat, teneffüste bahçede arkadaşlarıyla oynadığı sırada fenalaşıp yere yığıldı.
İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan 8 yaşındaki Polat, kurtarılamadı.
Polat'ın nefes borusuna jelibon kaçtığı öğrenildi. Polat'ın cansız bedeni, otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna konuldu.
SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Ahmet Emiralp Polat'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Bünyan ilçesi Gergeme Mahallesi'ndeki camiye getirildi. Ahmet Emiralp Polat, burada kılınan namazın ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.
