Kütahya'da feci bina yangını: Felçli hasta yaşamını yitirdi eşi hastaneye kaldırıldı

Yayınlanma:
Kütahya'da sekiz katlı bir binanın birinci katındaki yangında felçli hasta İsmet Çabuk hayatını kaybetti, eşi Şükran Çabuk yaralı olarak kurtarıldı. Dumandan etkilenen 5 kişiye daha müdahale edildi.

Kütahya'nın 75. Yıl Mahallesi'nde bulunan sekiz katlı bir apartmanın birinci katındaki dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İsmet (68) ve Şükran Çabuk (65) çiftinin oturduğu dairede başlayan alevleri gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

FELÇLİ HASTA YAŞAMINI YİTİRDİ

İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederken bir yandan da binada mahsur kalanları kurtarmak için çalıştı. Yaralı olarak kurtarılan Şükran Çabuk, olay yerinde ilk müdahalenin ardından Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Felçli olduğu belirtilen eşi İsmet Çabuk ise tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Bursa'da korkutan yangın! Prefabrik alev alev yandı: Söndürmeye çalışan bir kişi yaralandıBursa'da korkutan yangın! Prefabrik alev alev yandı: Söndürmeye çalışan bir kişi yaralandı

5 KİŞİYE DAHA MÜDAHALE EDİLDİ

Yangın nedeniyle binada mahsur kalan diğer kat sakinleri, itfaiye merdiveni kullanılarak güvenli bir şekilde tahliye edildi. Dumandan etkilenen biri itfaiye eri olmak üzere toplam 5 kişiye sağlık ekipleri tarafından müdahale edildiği bildirildi.

Hong Kong'ta cehennemi aratmayan görüntüler! Çok sayıda kişi yangında öldüHong Kong'ta cehennemi aratmayan görüntüler! Çok sayıda kişi yangında öldü

CENAZE MORGA KALDIRILDI

Yangın tamamen söndürüldükten sonra İsmet Çabuk'un cenazesi, yapılan incelemelerin ardından adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Yangının çıkış nedenini belirlemek için soruşturma başlatıldı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

