Bursa'da korkutan yangın! Prefabrik alev alev yandı: Söndürmeye çalışan bir kişi yaralandı

Yangın, saat 21.50 sıralarında Mavi Cadde üzerinde bulunan fabrikaya ait prefabrik yapıda çıktı.

YANGINI SÖNDÜRMEYE ÇALIŞAN KİŞİ YARALANDI

Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangını söndürmeye çalışan Caner K., kollarından hafif şekilde yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YANGIN, 1 SAATLİK MÜDAHALENİN ARDINDAN KONTROL ALTINA ALINABİLDİ

Yaralı, olay yerine sevk edilen ambulansla Bursa şehir hastanesine kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesi ardından yangın kontrol altına alındı.

Prefabrik yatakhanenin kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla çalışma başlatıldı.