Bursa'da korkutan yangın! Prefabrik alev alev yandı: Söndürmeye çalışan bir kişi yaralandı

Yayınlanma:
Bursa'nın Nilüfer ilçesi Kayapa Mahallesi’nde, bir fabrikanın çalışanlarına ait prefabrik yatakhane bölümünde yangın çıktı. İtfaiyenin 1 saat süren müdahalesiyle söndürülen yangında 1 kişi hafif yaralandı.

Yangın, saat 21.50 sıralarında Mavi Cadde üzerinde bulunan fabrikaya ait prefabrik yapıda çıktı.

Hong Kong'ta cehennemi aratmayan görüntüler! Çok sayıda kişi yangında öldüHong Kong'ta cehennemi aratmayan görüntüler! Çok sayıda kişi yangında öldü

YANGINI SÖNDÜRMEYE ÇALIŞAN KİŞİ YARALANDI

Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangını söndürmeye çalışan Caner K., kollarından hafif şekilde yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YANGIN, 1 SAATLİK MÜDAHALENİN ARDINDAN KONTROL ALTINA ALINABİLDİ

Yaralı, olay yerine sevk edilen ambulansla Bursa şehir hastanesine kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesi ardından yangın kontrol altına alındı.

Prefabrik yatakhanenin kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla çalışma başlatıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Japonya’da “2026 Yılının Otomobili" seçildi:
Japonya’da “2026 Yılının Otomobili" seçildi:
Dünya devi öyle bir miktar verdi ki bozduran bin pişman olacak!
Bozduran bin pişman olacak!
Dünya devi öyle bir miktar verdi ki...
AKP'nin fenomen trolünden Erdoğan'ı çok kızdıracak Bilal Erdoğan çıkışı
Mehmet Şimşek'e emekliyi üzecek destek geldi: Daha da sıkılaştırın
İstanbul için son gün yarın! Meteorolojiden 3 günlük yağış uyarısı geldi
Bu numara ile daha az benzin yakarsınız ve arabanızın motor gücünü artırırsınız
Bu numara ile daha az benzin yakarsınız ve arabanızın motor gücünü artırırsınız
Trabzon’da 2 günde üretiyorlar: Dünyanın 4 bir yanına satıyorlar
Trabzon’da 2 günde üretiyorlar: Dünyanın 4 bir yanına satıyorlar
Ünlü banka emeklilere 31 bin lira verecek
Ünlü banka emeklilere 31 bin lira verecek
Ölen annesini çamaşır odasında sakladı: Yıllarca emekli maaşını çekti!
Yıllarca emekli maaşını çekti!
Ölen annesini çamaşır odasında sakladı
Meteoroloji tüm ülkeyi uyardı: Bahçenize çarşaf koyun
Meteoroloji tüm ülkeyi uyardı: Bahçenize çarşaf koyun
Türkiye
Eskişehir merkezli IŞİD operasyonu: 16 tutuklama
Eskişehir merkezli IŞİD operasyonu: 16 tutuklama
Hatay'da acı motosiklet kazası: 2 çocuk öldü
Hatay'da acı motosiklet kazası: 2 çocuk öldü
Silivri sahilinde erkek cesedi bulundu
Silivri sahilinde erkek cesedi bulundu