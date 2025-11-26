Hong Kong'ta cehennemi aratmayan görüntüler! Çok sayıda kişi yangında öldü

Hong Kong'ta bulunan çok katlı bir konut kompleksindeki binalarda yangın çıktı. Kısa sürede binaları saran yangında 13 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de yaralandı.