Hong Kong'ta cehennemi aratmayan görüntüler! Çok sayıda kişi yangında öldü
Çin'in özerk bölgesi Hong Kong'un kuzeyinde bulunan çok katlı bir konut kompleksinin binalarında yangın çıktı.
Kısa sürede yayılan feci yangında çok sayıda ölü ve yaralı olduğu belirtildi.
ÇOK SAYIDA BİNA ALEVLERE TESLİM OLDU
Hong Kong'un kuzeyindeki Tai Po bölgesinde yer alan çok katlı ‘Wang Fuk Court’ isimli konut kompleksinin binalarında çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek yayıldı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
CEHENNEMİ ARATMAYAN GÖRÜNTÜLER
Yangında 1'i itfaiyeci 13 kişinin yaşamını yitirdiği, 28 kişinin de yaralandığı bildirildi.
Yetkililer, binalarda çok sayıda kişinin de mahsur kaldığı belirtti.
Yangının, 1900'den fazla dairenin yer aldığı kompleksteki binaların yenilenmesi için dış cepheye kurulan bambu iskeleler nedeniyle hızla yayıldığı belirtildi.
5 NUMARALI YANGIN ALARMI DEVREYE ALINDI
Yetkililer, yangının ardından Hong Kong’daki en yüksek alarm seviyesi olan 5 numaralı yangın alarmını devreye aldı.
Ulaştırma Bakanlığı, çevredeki yolların güvenlik gerekçesiyle ulaşıma kapatıldığını duyurdu.Hong Kong İtfaiye Departmanı, yangın söndürme çalışmalarının sürdüğünü kaydederek, "Bölge sakinlerinin evlerinde kalmaları, kapı ile pencerelerini kapatmaları ve sakin olmaları tavsiye edilmektedir" açıklamasında bulundu.
Kaynak:DHA