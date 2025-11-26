Hong Kong'ta cehennemi aratmayan görüntüler! Çok sayıda kişi yangında öldü

Hong Kong'ta cehennemi aratmayan görüntüler! Çok sayıda kişi yangında öldü
Yayınlanma:
Hong Kong'ta bulunan çok katlı bir konut kompleksindeki binalarda yangın çıktı. Kısa sürede binaları saran yangında 13 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de yaralandı.

Çin'in özerk bölgesi Hong Kong'un kuzeyinde bulunan çok katlı bir konut kompleksinin binalarında yangın çıktı.

Kısa sürede yayılan feci yangında çok sayıda ölü ve yaralı olduğu belirtildi.

ÇOK SAYIDA BİNA ALEVLERE TESLİM OLDU

Hong Kong'un kuzeyindeki Tai Po bölgesinde yer alan çok katlı ‘Wang Fuk Court’ isimli konut kompleksinin binalarında çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek yayıldı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

hong-kongda-konut-kompleksinde-yangin-1034743-306911.jpg

Meksika'da yangın faciası! Çocuklar dahil en az 23 ölüMeksika'da yangın faciası! Çocuklar dahil en az 23 ölü

CEHENNEMİ ARATMAYAN GÖRÜNTÜLER

Yangında 1'i itfaiyeci 13 kişinin yaşamını yitirdiği, 28 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Yetkililer, binalarda çok sayıda kişinin de mahsur kaldığı belirtti.

Yangının, 1900'den fazla dairenin yer aldığı kompleksteki binaların yenilenmesi için dış cepheye kurulan bambu iskeleler nedeniyle hızla yayıldığı belirtildi.

hong-kongda-konut-kompleksinde-yangin-1034746-306911.jpg

5 NUMARALI YANGIN ALARMI DEVREYE ALINDI

Yetkililer, yangının ardından Hong Kong’daki en yüksek alarm seviyesi olan 5 numaralı yangın alarmını devreye aldı.

Ulaştırma Bakanlığı, çevredeki yolların güvenlik gerekçesiyle ulaşıma kapatıldığını duyurdu.Hong Kong İtfaiye Departmanı, yangın söndürme çalışmalarının sürdüğünü kaydederek, "Bölge sakinlerinin evlerinde kalmaları, kapı ile pencerelerini kapatmaları ve sakin olmaları tavsiye edilmektedir" açıklamasında bulundu.

Kaynak:DHA

Dünya devi öyle bir miktar verdi ki bozduran bin pişman olacak!
Bozduran bin pişman olacak!
Dünya devi öyle bir miktar verdi ki...
Mehmet Şimşek'e emekliyi üzecek destek geldi: Daha da sıkılaştırın
İstanbul için son gün yarın! Meteorolojiden 3 günlük yağış uyarısı geldi
Bu numara ile daha az benzin yakarsınız ve arabanızın motor gücünü artırırsınız
Bu numara ile daha az benzin yakarsınız ve arabanızın motor gücünü artırırsınız
Trabzon’da 2 günde üretiyorlar: Dünyanın 4 bir yanına satıyorlar
Trabzon’da 2 günde üretiyorlar: Dünyanın 4 bir yanına satıyorlar
Ünlü banka emeklilere 31 bin lira verecek
Ünlü banka emeklilere 31 bin lira verecek
Ölen annesini çamaşır odasında sakladı: Yıllarca emekli maaşını çekti!
Yıllarca emekli maaşını çekti!
Ölen annesini çamaşır odasında sakladı
Meteoroloji tüm ülkeyi uyardı: Bahçenize çarşaf koyun
Meteoroloji tüm ülkeyi uyardı: Bahçenize çarşaf koyun
Islak mendilin kaldırılacağı tarih açıklandı! Bakanlık harekete geçti
Bakanlık harekete geçti!
Islak mendilin kaldırılacağı tarih açıklandı
Liselilerin pet şişe tuzağı çalıştı
Liselilerin pet şişe tuzağı çalıştı
Dünya
İsrail ateşkesi dinlemiyor: Gazze'de can kaybı 70 bine dayandı
İsrail ateşkesi dinlemiyor: Gazze'de can kaybı 70 bine dayandı
ABD’de kendisinden haber alınamamıştı! Türk bilim insanı Dölek, kefaletle serbest bırakıldı
ABD’de kendisinden haber alınamamıştı! Türk bilim insanı Dölek, kefaletle serbest bırakıldı