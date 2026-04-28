‘Nadira olmazsa bu soruşturmalar eksik kalır’

‘Nadira olmazsa bu soruşturmalar eksik kalır’
AKP’li vekil Şirin Ünal’ın evinde başından vurulmuş halde ölü bulunan Nadira Kadirova’nın dosyası, Adalet Bakanlığı’nın faili meçhul suçları araştıran yeni biriminin gündemine alınmadı. CHP’li Aylin Nazlıaka, “Nadira olmazsa bu soruşturmalar eksik kalır” dedi.

Adalet Bakanlığı bünyesinde kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı, 75 ilde 638 şüpheli ölüm dosyasını incelemeye aldı. Rojin Kabaiş, Rabia Naz ve Yeldana Kahraman olayları ismen gündeme gelirken, Nadira Kadirova dosyasına hiç yer verilmedi.

NAZLIAKA: “SİYASİ KAYGILARLA GÖZARDI EDİLİYOR”

CHP Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Nadira olayı iktidarın bazı kaygıları nedeniyle gündeme alınmazsa bu soruşturmalar eksik kalır. Etkin bir soruşturma yapılmalı. Kadirova’nın intihar ettiği iddia edildi ama dosyadaki çelişkiler aydınlatılmadı.”

NE OLMUŞTU?

Özbek vatandaşı 23 yaşındaki Nadira Kadirova, 23 Eylül 2019’da bakıcı olarak çalıştığı dönemin AKP Milletvekili Şirin Ünal’ın evinde başından vurulmuş halde ölü bulunmuştu. Olayda kullanılan silahın Ünal’a ait olduğu belirtilirken, dosya “intihar” kararıyla kapatılmıştı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

