‘Nadira olmazsa bu soruşturmalar eksik kalır’

Adalet Bakanlığı bünyesinde kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı, 75 ilde 638 şüpheli ölüm dosyasını incelemeye aldı. Rojin Kabaiş, Rabia Naz ve Yeldana Kahraman olayları ismen gündeme gelirken, Nadira Kadirova dosyasına hiç yer verilmedi.

Adalet Bakanlığı'ndan faili meçhul cinayetler için karar

CHP Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Nadira olayı iktidarın bazı kaygıları nedeniyle gündeme alınmazsa bu soruşturmalar eksik kalır. Etkin bir soruşturma yapılmalı. Kadirova’nın intihar ettiği iddia edildi ama dosyadaki çelişkiler aydınlatılmadı.”