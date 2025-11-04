Naci Görür'den uykuları kaçırtacak açıklama! Mağma yükseliyor
Prof. Dr. Naci Görür'ün Balıkesir'de meydana gelen peş peşe depremlerin ardından kritik bir açıklama yaptı. Batı Anadolu fayının gerildiğini ve riftleşme oluştuğunu belirten Görür, "Riftleşme kabuk incelmesine ve mağma yükselmesine neden olmaktadır" dedi.
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 27 Ekim'de meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından, en büyüğü 4.9 olmak üzere çok sayıda artçı deprem oldu.
Söz konusu depremler İstanbul dahil çevre illerde de hissedilirken Prof. Dr. Naci Görür, kritik bir uyarıda bulundu.
NACİ GÖRÜR'DEN SINDIRGI İÇİN DİKKAT ÇEKEN UYARI
Batı Anadolu fayının gerildiğini ve riftleştiğini belirten Görür, bu durumun mağma yükselmesine neden olduğuna dikkat çekti.
"Dikkatli olunmalıdır" diyen Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından Balıkesir'de meydana gelen depremler ile ilgili şu açıklamayı yaptı:
- "Sındırgı’nın olduğu Batı Anadolu batıya kaçış nedeniyle K-G yönlü gerilmekte ve riftleşmektedir. Riftleşme kabuk incelmesine ve mağma yükselmesine neden olmaktadır. Bu gün Sındırgı’da olan budur. Dikkatli olunmalıdır. Tek çözüm yöreyi DEPREM DİRENÇLİ KENT haline getirmektir."