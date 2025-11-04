Naci Görür'den uykuları kaçırtacak açıklama! Mağma yükseliyor

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 27 Ekim'de meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından, en büyüğü 4.9 olmak üzere çok sayıda artçı deprem oldu.

Söz konusu depremler İstanbul dahil çevre illerde de hissedilirken Prof. Dr. Naci Görür, kritik bir uyarıda bulundu.

NACİ GÖRÜR'DEN SINDIRGI İÇİN DİKKAT ÇEKEN UYARI

Batı Anadolu fayının gerildiğini ve riftleştiğini belirten Görür, bu durumun mağma yükselmesine neden olduğuna dikkat çekti.

Prof. Dr. Naci Görür 'X' paylaşımı (4.11.2025)

"Dikkatli olunmalıdır" diyen Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından Balıkesir'de meydana gelen depremler ile ilgili şu açıklamayı yaptı: